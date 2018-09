Hoàng Thùy Linh biểu diễn ngày Công Vinh nhận Cup

Nữ ca sĩ sexy tới sân Cao Lãnh làm nóng không khí vòng đấu cuối cùng giải quốc gia 2015.

Hoàng Thùy Linh khuấy động không khí trong trận đấu giữa Đồng Tháp và Bình Dương. Sau trận, Công Vinh có lần đầu tiên nâng Cup V-League sau hơn 10 năm thi đấu chuyên nghiệp.

Áp phích trước sân Cao Lãnh ở trận Đồng Tháp - Bình Dương. Ảnh: TN.

Ban tổ chức chọn trận đấu vào 17h chiều nay làm trận bế mạc cho V-League 2015. Bình Dương đã vô địch sớm ba vòng đấu nhưng đến hôm nay họ mới nhận Cup. Đội chủ nhà Đồng Tháp cũng vừa mới tổ chức ăn mừng trụ hạng sớm một vòng đấu. Để tri ân người hâm mộ và để không khí trận đấu thêm sôi động, đội bóng miền Tây quyết định chi hàng trăm triệu đồng để mời ca sĩ Hoàng Thùy Linh và và Bảo Anh The Voice về biểu diễn trước và giữa trận đấu.

Hai nữ ca sĩ sexy sẽ trình diễn tổng cộng 6 ca khúc cùng các tiết mục nhảy sôi động. Tuy là đội bóng “nhà nghèo”, Đồng Tháp nhiều lần mời các ca sĩ có tiếng về biểu diễn góp vui như Đông Nhi, Hari Won… Ngoài ra, sân Cao Lãnh còn mở cửa tự do khán đài C và D để thu hút thêm khán giả. Phong trào mời nghệ sĩ tới sân biểu diễn từng khá phổ biến vào đầu mùa giải năm nay, đặc biệt là tại Than Quảng Ninh.

Thầy trò Giám đốc kỹ thuật Mai Đức Chung đã giành chức vô địch sớm. Lần thứ tư trong lịch sử, Bình Dương đăng quang ở V-League. Tiền đạo Công Vinh bày tỏ anh đầu quân cho Bình Dương để hiện thực hóa giấc mơ giành chức vô địch V-League mãi “lẩn tránh” mình suốt nhiều năm trời. Mong muốn của Công Vinh thành hiện thực và hiện nay mục tiêu tiếp theo của anh là cùng đồng đội hướng đến cú đúp danh hiệu mùa 2015 với trận chung kết Cup quốc gia.

Ngọc Hà