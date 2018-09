Hoa khôi Tuyết Vân khỏe khoắn, quyến rũ với vòng eo 56

'Không có thành công nào trải sẵn hoa hồng cả. Mỗi ngày tập luyện, Vân phải đặt ra mục tiêu để cố gắng hết sức của mình, phải vượt qua khó khăn, thử thách, những gì mình nghĩ mình ko làm được. Câu nói 'I can do this well' (Tôi có thể làm tốt việc này) là động lực của Vân những khi mệt mỏi nhất', VĐV sinh năm 1990 chia sẻ.