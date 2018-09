Hoa khôi điền kinh xuất ngoại, mong bứt phá

Chuẩn bị cho Đại hội TDTT toàn quốc 2014, Hoàng Lục Kiều My bước vào quá trình tập huấn tại Quế Lâm, Trung Quốc.

Sở hữu gương mặt khả ai, Kiều My đang nỗ lực chứng tỏ tài năng trên đường chạy. Ảnh: KM.

Lần đầu tiên trong sự nghiệp, VĐV điền kinh trẻ giành chức vô địch quốc gia ở cự ly 100m rào nữ. Tấm HC vàng ở giải đấu quốc gia 2013 cũng giúp hoa khôi điền kinh này trở thành VĐV được đầu tư trọng điểm của TP Đà Nẵng hướng đến Đại hội TDTT toàn quốc 2014.

Dự kiến cuối tháng 3 này, Kiều My sẽ sang Quế Lâm, Trung Quốc để bắt đầu quá trình nước rút chuẩn bị cho giải đấu quan trọng nhất trong năm. Như Kiều My thổ lộ trình độ của mình chưa đủ tầm dự tranh Asiad 17, nên mục tiêu thiết thực hơn của hoa khôi điền kinh Đà Nẵng là hướng đến SEA Games 2015.

Ngoài những giờ vắt mồ hôi trên sân tập, Kiều My cho biết muốn giành thời gian ít ỏi còn lại cho gia đình, bạn bè. Nhất là thú đi du lịch, uống café và tán gẫu với bạn bè - vốn là sở thích của cô. Mỗi khi có bộ phim siêu phẩm ra mắt ở rạp chiếu phim, Kiều My cùng nhóm bạn thân lập tức đặt vé coi cho bằng được.

Hot girl cho biết ngoài đam mê với đường chạy, cô khá tham lam muốn làm được nhiều việc khác. Chỉ tiếc do chưa đủ khả năng và điều kiện, nhiều mong muốn làm thêm của bản thân chưa thực hiện được. Thời gian rãnh rỗi, Kiều My lại đi shopping và món đồ đặc biệt được quan tâm là áo, quần và giầy thể thao. Như tiết lộ của My, cô thấy mặc đồ thể thao vừa khỏe khoắn lại thoải mái phù hợp cá tính, sở thích của mình.

Anh Tuấn