Hoa khôi dancesport 19 tuổi lên xe hoa

Thành công nhanh chóng đến với cô gái sinh năm 1994 bằng tấm huy chương vàng Giải trẻ quốc gia 2007, xa hơn nữa là chức vô địch Dancesport châu Á lứa tuổi thiếu niên 2 năm 2009. Tại cuộc thi So You Think You Can Dance năm 2012 vừa qua, Quỳnh Trang cũng xuất sắc lọt vào top 6.