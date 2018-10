Hoa khôi bóng chuyền Kim Huệ trở lại thi đấu

VĐV 36 tuổi quyết định tái xuất vì đội Ngân hàng Công thương gặp thiếu hụt về lực lượng.

Kim Huệ trong vai trò trợ lý HLV ở Ngân hàng Công thương.

Phạm Kim Huệ tái xuất tại giải bóng chuyền Cup PV - Đạm Cà Mau 2018 sắp tới. Thông tin được tiết lộ bởi ban tổ chức giải trong cuộc tiếp xúc báo chí chiều 23/10.

"Được sự động viên của lãnh đạo cũng như các thầy, tôi sẽ thi đấu trở lại trong thời gian tới. Tuy nhiên, tôi chỉ ngồi dự bị và vào sân khi cần. Lực lượng của đội Ngân hàng Công thương hiện rất mỏng, nên tôi vừa thi đấu, vừa huấn luyện. Sân chơi chính vẫn dành cho các em", Kim Huệ cũng xác nhận trở lại thi đấu.

Kim Huệ giã từ sự nghiệp sau mùa giải 2017 để chuyển qua làm công tác huấn luyện tại CLB Ngân hàng Công thương và đội trẻ bóng chuyền nữ Việt Nam. "Trong lứa cầu thủ chúng tôi, người nghỉ để sinh con, người mổ gối, người chuyển công tác, nên các em trẻ chưa đủ sức thay thế. Do đó, những giải đấu gần đây, đội hầu như chỉ có một đội hình ra sân, thiếu người ngồi ở vị trí dự bị để có thể vào sân khi cần. Do đó, tôi quyết định trở lại để hỗ trợ các em", phụ công sinh năm 1982 lý giải thêm về quyết định tái xuất.

Cùng Kim Huệ, Ngân hàng Công thương cũng chào đón chuyền hai Hà Thị Hoa trở lại sau thời gian sinh con tại giải bóng chuyền Cup PV - Đạm Cà Mau 2018. Giải đấu diễn ra từ ngày 31/10-4/11 tại Đắk Nông với 4 đội nam Khánh Hoà, Thể Công, Tràng An Ninh Bình, Long An và 4 đội nữ VTV Bình Điền Long An, Ngân hàng Công thương, Thông Tin Lienvietpostbank, Thái Bình.

Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm, chọn hai đội có thành tích tốt nhất vào chung kết. Đội vô địch nhận số tiền thưởng 100 triệu, Á quân 50 triệu và giải ba là 30 triệu đồng.