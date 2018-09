HLV Vũ Quang Bảo: 'Nhiều người nghĩ tôi bị điên'

Chiến lược gia sinh năm 1955 làm chuyện lạ khi chia tay đội xếp thứ hai để về đội áp chót bảng xếp hạng V-League 2015.

Vị trí mà HLV Quang Bảo đảm nhiệm tại Cần Thơ là chức danh Giám đốc kỹ thuật với hợp đồng hai năm. Ông Nguyễn Thanh Danh vẫn đăng ký chức danh HLV trưởng đội bóng Tây đô. Tuy nhiên, thực quyền chỉ đạo thuộc về Giám đốc kỹ thuật - cách lách luật giống ở CLB Bình Dương hiện tại với ông Lê Thụy Hải.

Trưa nay 6/4, HLV Vũ Quang Bảo tới TP HCM và được CLB Cần Thơ cử người đón xuống địa phương ký hợp đồng. HLV quê Nghệ An bắt đầu công việc sau một tuần nắm tình hình lực lượng của Cần Thơ. Nhiệm vụ của ông là giúp Cần Thơ trụ hạng ở mùa giải đầu tiên dự V-League. Sau 8 vòng đấu, đội bóng nơi đây mới kiếm 5 điểm và tạm xếp vị trí 13 trên14 đội bóng.

HLV Vũ Quang Bảo rất quen thuộc với vùng đất Cần Thơ khi từng dẫn dắt đội bóng này năm 2011 tại giải hạng Nhất. Tuy nhiên, thời gian ngắn ngủi lại đáng quên trong sự nghiệp của HLV có biệt danh Bảo “khoằm”. Mùa giải đó, ông chia tay Cần Thơ chỉ sau 4 vòng đấu do không đồng ý việc một số nhà tài trợ can thiệp vào chuyên môn. Chia tay Cần Thơ, ông gắn bó với Lâm Đồng, cố vấn kỹ thuật cho An Giang, dẫn dắt Quảng Nam lên chơi V-League và đầu mùa 2015 tới CLB Thanh Hóa.

Tính tới vòng 8 V-League, Thanh Hóa dưới tay HLV Quang Bảo thi đấu thành công và tạm đứng vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng. Nhưng do không hài lòng với việc “đâm chọc” từ ban cố vấn chuyên môn của CLB, ông quyết định nói lời chia tay. Cái giá cho mối tình tan vỡ không hề rẻ khi vị HLV này phải đền bù ba tháng lương, tiền lót tay, tổng số lên đến gần nửa tỷ đồng. Tuy nhiên, HLV Quang Bảo cho biết sự chịu đựng của ông đến giới hạn và ông hoàn toàn hài lòng với quyết định.

Cựu HLV Quân khu 4, Navibank Sài Gòn từng tính nghỉ ngơi một thời gian mới trở lại. Dù vậy trước lời mời của đội bóng Cần Thơ, ông quyết định sớm tìm thử thách mới

“Một thời gian dài tôi mệt mỏi nên cũng tính nghĩ ngơi cho thư thả đầu óc. Nhưng các anh ở Cần Thơ quý mình và mời nên tôi suy nghĩ lại. Lúc khó khăn mà mình nỡ nói từ chối thì đó không phải là tính cách của tôi. Chia tay đội bóng đứng thứ hai rồi xuống dẫn dắt đội bóng áp chót hẳn nhiều người nghĩ chắc ông này điên. Biết là khó khăn không nhỏ khi trở lại Cần Thơ nhưng tôi thích thử thách bản thân”, HLV Quang Bảo cho biết trước khi xuống nhận nhiệm vụ.

Trong sự nghiệp cầm quân, HLV họ Vũ từng cứu nhiều CLB thăng hạng như Quân khu 4 (năm 2009), Quảng Nam (năm 2013) và giúp không ít đội bóng vượt qua khó khăn để trụ vững ở giải đấu tham dự.

Ngọc Hà