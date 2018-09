HLV V-League vui sướng dù mất 100 triệu đồng

Ông Trần Bình Sự quyết định lấy tiền túi để treo thưởng chiến thắng cho các học trò ở Đồng Nai.

CLB Đồng Nai đánh bại Cần Thơ 1-0 để có ba điểm đầu tiên tại đấu trường V-League mùa này sau chuỗi ba trận toàn thua. Trước trận đấu chiều qua, HLV Trần Bình Sự quyết định hứa thưởng cho cả đội 100 triệu đồng nếu thắng. Các cầu thủ Đồng Nai khiến ông thầy mất tiền trong vui sướng.

Ông Sự luôn đội chiếc mũ logo MU từ khi tới dẫn dắt Đồng Nai năm 2010. Ảnh: KL.

Thông thường trước khi bước vào những trận đấu quan trọng, HLV sinh năm 1947 người Hải Phòng thường có cách động viên tinh thần rất lạ. Ông bỏ tiền túi để treo thưởng cho học trò. “Tôi có cách kích thích tinh thần thi đấu cho anh em. Ở tuổi này và có gần 40 năm trải nghề, tôi đi làm như một thú vui hơn là sự bon chen. Có chút tiền tôi đều dành cho niềm đam mê của mình”.

Chiến thắng 1-0 trước Cần Thơ giúp đội bóng miền Đông Nam Bộ giải tỏa cơn khát thắng, đồng nghĩa việc ông Sự “mất” 100 triệu đồng. Tuy nhiên, ông rất vui vì các cầu thủ đã biết vượt qua giai đoạn khó khăn để giành chiến thắng quan trọng. Ngoài tiền thưởng của HLV, các cầu thủ Đồng Nai còn nhận 300 triệu đồng của CLB. Ở mùa giải năm ngoái, ông Sự thỉnh thoảng sử dụng độc chiêu để động viên học trò.

Thua liền ba trận trước đó nhưng ông Sự chưa bao giờ có trong đầu hai chữ “từ chức”. Ông cho biết: “Trong trường hợp này, nếu tôi làm tờ đơn từ chức rồi rút lui thì quá dễ. Nhưng đấy không phải là tính cách của tôi. Tôi muốn ở lại để cùng các học trò vượt qua khó khăn, trừ khi lãnh đạo buộc tôi nghỉ. Trước trận, tôi nói với cầu thủ rằng các con cứ cố gắng thoải mái thể hiện khả năng bản thân trên sân, còn trách nhiệm thuộc về thầy”.

Ông Trần Bình Sự là HLV lão làng ở Việt Nam, cùng với HLV Lê Thụy Hải, Vương Tiến Dũng. Ông gắn bó với Đồng Nai từ năm 2010 ở giải hạng Nhất. Ông được xem là công thần khi giúp đội bóng giành quyền lên chơi V-League từ mùa 2012.

Ra sân, HLV Trần Bình Sự luôn đội chiếc mũ lưỡi trai có in logo CLB MU. Lý do không phải ông hâm mộ đội bóng nước Anh mà chiếc mũ như “một vật may mắn”. Từ khi tới với đội Đồng Nai, chiến lược gia 70 tuổi luôn đội chiếc mũ mỗi khi ra sân.

Ngọc Hà