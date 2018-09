HLV Park Hang-seo và Văn Quyết đều không chọn Modric là số một

HLV trưởng và đội trưởng tuyển Việt Nam điền tên hai ngôi sao khác ở vị trí cao nhất trong cuộc bình chọn giải The Best của FIFA.

HLV Park Hang-seo đánh giá Hazard cao nhất. Ảnh: Đức Đồng.

Sau khi giải The Best 2018 xướng tên người chiến thắng, Liên đoàn bóng đá thế giới cũng công bố lá phiếu bình chọn của các HLV, thủ quân đội tuyển quốc gia và báo chí. Theo đó, HLV Park Hang-seo chọn Hazard là cầu thủ đứng ở vị trí cao nhất.

Trong khi đó, ba vị trí cao nhất được Văn Quyết chọn lần lượt là C. Ronaldo, Modric và Mbappe.

Nhà báo Việt Nam Nguyễn Minh Việt chọn C. Ronaldo đứng ở vị trí cao nhất, tiếp theo là Modric và De Bruyne.

Tờ AS cũng ghi nhận Messi lần đầu tiên đưa C. Ronaldo vào danh sách bình chọn. Theo đó, siêu sao Argentina bầu Modric ở vị trí cao nhất, tiếp theo là Mbappe và C. Ronaldo xếp thứ ba.

Theo thể thức của giải The Best, lá phiếu của HLV các đội tuyển quốc gia, thủ quân và nhà báo chiếm 75% kết quả chung cuộc, 25% còn lại sẽ dành cho người hâm mộ.

Tối 24/9, FIFA tổ chức lễ trao giải The Best 2018 tại London, Anh. Modric được xướng tên cho danh hiệu cầu thủ nam hay nhất năm với 29,05% phiếu bầu, vượt qua C. Ronaldo (19,08%) và Salah (11,23%).