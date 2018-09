HLV Mourinho và Hazard bị châm biếm vì so với C. Ronaldo

Eden Hazard tỏa sáng ở mùa giải năm ngoái, góp phần giúp Chelsea vô địch Premier League mùa giải trước. HLV Mourinho từng cao hứng so sánh học trò cưng với C. Ronaldo. Tuy nhiên, sau khi Chelsea khởi đầu mùa giải mới một cách tệ hại và vừa bị loại khỏi vòng 4 Cup Liên đoàn, thầy trò HLV Chelsea trở thành đề tài châm biếm. Tài khoản Twitter Troll Football dí dỏm so sánh thành tích của Hazard và CR7 từ đầu mùa giải khi cả hai cùng thi đấu 12 trận nhưng phong độ thì đối ngược. Trong khi siêu sao Real đã có 12 bàn thắng cùng 2 đường kiến tạo thì Hazard cũng có 2 đường kiến tạo nhưng chỉ một lần lập công và sút hỏng hai quả penalty, trong đó có một quả trong trận thua Stoke City hôm 27/10.