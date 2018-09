HLV Mourinho bị đuổi khó hiểu lúc giữa trận

HLV người Bồ Đào Nha không có mặt ở khu vực kỹ thuật sau giờ nghỉ giữa hiệp, mà phải đứng trên khán đài.

Theo Reuters và AFP, HLV Mourinho cùng trợ lý Silvino Lauro gặp trọng tài chính Jon Moss để đối chất trong giờ nghỉ giữa hiệp. HLV của Chelsea được cho là không hài lòng với quyết định rút thẻ vàng thứ hai với Matic. Một số nguồn tin khác còn cho rằng ông Mourinho tìm cách xông vào phòng nghỉ của trọng tài, nơi vốn là khu vực cấm khi trận đấu diễn ra.

Trong hiệp một trận đấu trên sân của West Ham, thuộc vòng 10 giải Ngoại hạng Anh, HLV Mourinho chứng kiến các học trò chịu nhiều điều không may. Chelsea không được công nhận bàn thắng dù bóng đi gần hết vạch cầu môn từ cú đánh đầu của Zouma. Fabregas ghi bàn nhưng trọng tài căng cờ báo việt vị. Đến cuối hiệp một, Matic nhận thẻ vàng thứ hai rời sân. Chứng kiến tình huống này "Người đặc biệt" cười mỉm rất khó hiểu chứ không thể hiện sự giận dữ. Trọng tài Moss có thời gian ngắn hỏi ý kiến các trợ lý trước khi rút thẻ đỏ gián tiếp cho Matic khi đó.

Không có sự chỉ đạo của Mourinho, Chelsea vẫn chơi kiên cường trong hiệp hai. Đội khách thậm chí có bàn gỡ hòa 1-1 do công của Cahill. Tuy nhiên trước sức ép liên tục do West Ham tạo ra, Chelsea phải chịu bàn thua thứ hai ở phút 79, được ghi do công tiền đạo vào thay người Carroll.

Chelsea hiện xếp thứ 15 ở giải Ngoại hạng Anh với 11 điểm.

West Ham 2-1 Chelsea

Tùng Dương