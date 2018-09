HLV Miura xem giò Công Phượng

Chiến lược gia người Nhật mới trở lại Việt Nam nhưng ngay lập tức bắt tay vào công việc khi liên tục đi khắp các sân để thị sát các cầu thủ.

HLV Miura bắt tay ngay vào công việc khi trở lại Việt Nam. Ảnh: KL.

Đà Nẵng gặp Nghệ An là cặp đấu rất đáng chú ý ở vòng 2 V-League. Tuy nhiên, ông thầy người Nhật Bản quyết định không dừng chân ở Chi Lăng mà bay thẳng từ Hà Nội vào TP.HCM để xuống Long An xem trận đấu giữa Đồng Tâm gặp HAGL. Chiều 10/1, ông Miura xuống sân Cẩm Phả để theo dõi trận đấu giữa đội chủ nhà Than Quảng Ninh với HN T&T. Đây là hai đội bóng có khá nhiều cầu thủ đóng góp cho đội tuyển ở AFF Cup như Văn Quyết, Thành Lương, Văn Biển (HN T&T), Minh Tuấn, Hồng Quân (Than Quảng Ninh).

Trong khi đó, HAGL là đội bóng đang sở hữu lứa cầu thủ tuổi đôi mươi nổi bật nhất làng bóng đá Việt hiện nay như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường... Đây là lứa cầu thủ được kỳ vọng sẽ thực hiện giấc mơ giành chức vô địch SEA Games, thổi bùng lại tình yêu bóng đá nơi người hâm mộ.

HLV Miura xem trận đấu để đánh giá năng lực các cầu thủ HAGL cũng như một số nhân tố bên đội chủ nhà nhằm tuyển chọn nhân sự cho các đội tuyển trong năm 2015. Trong năm nay, vị HLV 52 tuổi có nhiều mặt trận với nhiều đội tuyển khác nhau để chinh phục. Trước mắt, ông xem phong độ của các cầu thủ dưới 23 tuổi để tuyển chọn, thành lập tuyển U22 tham dự vòng loại giải U22 châu Á vào tháng 3/2015. Tiếp đến, ông chọn những cầu thủ tốt nhất của bóng đá Việt Nam vào thành phần tuyển quốc gia tham dự vòng loại World Cup 2018 vào tháng 6.

Một nhiệm vụ khác rất quan trọng, theo hợp đồng, của HLV Miura là dẫn dắt tuyển U23 tham dự SEA Games 2015 tại Singapore vào tháng 6. Trong kế hoạch dài hơi của mình, VFF dự kiến đôn toàn bộ lứa Công Phượng của HAGL - lứa cầu thủ đang dự V-League lên tham dự giải đấu này.

Việc này nhằm giúp Công Phượng cùng các đồng đội cọ xát, tích lũy kinh nghiệm cho mục tiêu vàng SEA Games 2017. Tuy nhiên, nếu phương án này thông qua, chưa rõ ông Miura hay thầy Giôm sẽ làm HLV trưởng, bởi đây là lứa cầu thủ "ruột" của thầy Giôm. Vị HLV người Pháp từng nói thẳng "không lên tuyển U23 chỉ để làm phó mà chỉ lên nếu làm trưởng". VFF chưa đưa ra quyết định, còn HLV Miura vẫn khá kín tiếng.

Công Phượng và các đồng đội trẻ của HAGL đang gây sốt ở V-League khi sự xuất hiện của đội luôn làm "nóng" các phòng bán vé. Những ngày qua ở sân Long An, việc sở hữu những tấm vé vào sân trở nên vô cùng khó khăn. Phe vé đẩy giá lên cao gấp hơn chục lần giá gốc. BTC buộc ngừng bán vé tại quầy sớm hơn dự định, chỉ bán vé qua đường công văn để hạn chế dân phe vé lên đến 30-40 người, chủ yếu từ TP.HCM kéo xuống làm ăn.

Công Phượng và đồng đội đang gây sốt ở V-League. Ảnh: KL.

Trong quá khứ, trận đấu giữa ĐTLA và HAGL được ví như đại chiến "Gạch - Gỗ". Nhưng hiện nay, đội bóng sân Long An ở giai đoạn "tồn tại" chứ không có tham vọng lớn. HAGL những mùa trước cũng tương tự và chỉ bắt đầu bật dậy từ mùa 2015 với lứa Công Phượng.

Trần Huỳnh