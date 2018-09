HLV Miura triệu tập Công Phượng lên đội Olympic Việt Nam

9 cầu thủ HAGL có tên trong bản danh sách mới được chiến lược gia Nhật Bản công bố sáng nay 13/2.

Công Phượng và HAGL đang thi đấu không được như kỳ vọng tại V-League 2015 khi thắng hai và thua 5 trận sau 7 vòng đấu. Tuy nhiên, họ là đội bóng có nhiều cầu thủ nhất được triệu tập lên đội Olympic Việt Nam lần này với Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn, Xuân Trường, Thanh Tùng, Hồng Duy, Đức Lương, Văn Sơn và Văn Tiến.

HLV Miura triệu tập Công Phượng và 8 đồng đội ở HAGL lên Olympic Việt Nam. Ảnh: KL.

Có tổng cộng 30 cầu thủ được đưa vào danh sách của HLV Miura lần này, nhằm chuẩn bị cho vòng loại giải U23 châu Á. Trong số này, gần như tất cả đều thuộc biên chế các đội bóng của V-League, ngoại trừ Bùi Tiến Dũng đến từ giải hạng Nhì. Trung vệ này chơi rất tốt trong màu áo U19 Việt Nam năm 2014, và được bầu Đức hỏi mua về HAGL nhưng Trung tâm đào tạo bóng đá Viettel (tiền thân là Thể Công) không bán.

“VFF không can thiệp vào chuyện lập danh sách đội tuyển. Việc chọn ai, loại ai hoàn toàn do ông Miura quyết định”, Trưởng phòng các đội tuyển quốc gia Mai Đức Chung chia sẻ.

Trong danh sách của HLV Miura còn có sự góp mặt của nhiều cựu thành viên của U19 Việt Nam như Duy Mạnh hay Tuấn Tài. Tiền vệ Duy Mạnh mới được đôn lên đội một Hà Nội T&T trước thềm mùa giải 2015 và thường xuyên được HLV Phan Thanh Hùng xếp đá chính. Trong khi đó tiền đạo Hồ Tuấn Tài cũng đang được HLV Ngô Quang Trường trọng dụng tại SLNA. Em họ của Văn Quyến gây ấn tượng mạnh với HLV Miura sau khi ông trực tiếp dõi trận đấu giữa SLNA và Hà Nội T&T ở vòng 7 vừa qua.

Đội Olympic Việt Nam sẽ hội quân ngày 24/2 và có ba trận giao hữu với Indonesia (tại Mỹ Đình), Uzebekista (TP HCM) và Thái Lan (Bangkok) trước khi lên đường sang Malaysia dự vòng loại U23 châu Á.

Ngày 27/3 đội gặp Olympic Malaysia, trước khi đối đầu Olympic Macau (29/3) và Olympic Nhật Bản (31/3). HLV Miura từng cho rằng Olympic Nhật Bản vượt trội nên nhiều khả năng sẽ có ngôi đầu bảng I, tấm vé đi tiếp là màn cạnh tranh tay đôi giữa Việt Nam và chủ nhà Malaysia.

Danh sách Olympic Việt Nam

Thủ môn (5 người): Nguyễn Hoài Anh (Quảng Ninh), Đặng Ngọc Tuấn (An Giang), Phạm Văn Phong (Đồng Nai), Phạm Văn Tiến (HAGL), Phí Minh Long (Hà Nội T&T)

Hậu vệ (9): Lê Đức Lương (HAGL), Trần Phước Thọ (Long An), Phạm Mạnh Hùng (SLNA), Phạm Hoàng Lâm (Long An), Bùi Tiền Dũng (Viettel), Quế Ngọc Hải (SLNA), Lê Cao Hoài An (Khánh Hoà), Nguyễn Thanh Hiền (Đồng Tháp), Lê Văn Sơn (HAGL).

Tiền vệ (10): Huỳnh Tấn Tài (Long An), Hoàng Thanh Tùng (HAGL), Hồ Văn Thắng (Đà Nẵng), Lương Xuân Trường (HAGL), Nguyễn Tuấn Anh (HAGL), Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội T&T), Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội T&T), Nguyễn Hữu Dũng (Thanh Hoá), Võ Huy Toàn (Đà Nẵng), Nguyễn Phong Hồng Duy (HAGL)

Tiền đạo (6): Nguyễn Công Phượng (HAGL), Hồ Tuấn Tài (SLNA), Lê Thanh Bình (Thanh Hoá), Nguyễn Văn Toàn (HAGL), Phạm Văn Thành (Hà Nội T&T), Hồ Phúc Tịnh (SLNA).

Thế Nguyễn