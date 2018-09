HLV Miura: ‘Cầu thủ Việt nên quen với việc tập nặng’

Chiến lược gia người Nhật thừa nhận giáo án tập luyện đưa ra có phần 'căng' nhưng các học trò nên làm quen với điều đó.

Trong gần ba tuần tập trung, nhiều cầu thủ Olympic Việt Nam dính chấn thương. Tiền vệ Xuân Trường, tiền đạo Tuấn Tài thậm chí nguy cơ không thể dự vòng loại U23 châu Á. “Tôi không thể hiểu lý do cầu thủ chấn thương, đó là điều không mong muốn. Theo kinh nghiệm, sự cố xảy ra do thể lực hoặc giáo án. Xuân Trường bị chấn thương từ CLB trong khi Tuấn Tài bị đau sau cú sút sai động tác. Có thể, cầu thủ U19-21 cảm thấy nặng do giáo án áp dụng với các cầu thủ trưởng thành nhưng toàn đội nên quen với việc đó”, ông Miura khẳng định.

Trước trận đấu giao hữu với Olympic Indonesia diễn ra 19h ngày mai 9/3 trên sân Mỹ Đình, Hà Nội, HLV Miura cho biết: “Đội có một vài cầu thủ chấn thương và các bác sĩ sẽ kiểm tra tình hình. Ngày mai, 17-18 người có thể đăng ký ra sân. Chúng tôi có mục tiêu chiến thắng nhưng đích xa hơn cho cả Olympic Việt Nam và Indonesia là vòng loại U23 châu Á nên hai đội cũng muốn xem các cầu thủ thể hiện ra sao trong trận đấu”.

Trong trận đấu tập với Hà Nội T&T trước đó, hàng tiền đạo và thể lực của Olympic Việt Nam là hai vấn đề khiến HLV Miura đau đầu. Khi tiếp Olympic Indonesia, chiến lược gia người Nhật sẽ có thêm cơ hội để kiểm nghiệm hai bài toán này. “Tôi muốn xem thêm thể lực của cầu thủ, tăng thêm sự thay đổi ở hàng tiền đạo”, đồng thời ông khẳng định phương án gọi thêm cầu thủ chỉ được tính tới khi có người bị chấn thương.

HLV Miura và trợ lý Mohamad Al Haddad trong cuộc họp báo trước trận. Ảnh: TN.

Phát biểu trước trận giao hữu, trợ lý HLV Mohamad Al Haddad cho biết: “Hy vọng sẽ là một trận đấu hay bởi với Indonesia là trận giao hữu cuối cùng trước khi bước vào vòng chung kết. Trước đó, chúng tôi đã có ba trận giao hữu”.

Về thành phần 19 người của Olympic Indonesia sang Việt Nam, ông Mohamad tiết lộ: “Tất cả cầu thủ đều chơi ở giải vô địch Indonesia. Hai người chơi ở AFF Cup 2014 nhưng chỉ có Evan Dimas có mặt, người còn lại bị chấn thương”.

“Olympic Việt Nam là đội bóng hay trong đó Công Phượng có tốc độ, chuyển bóng tốt, cùng thi đấu ở vị trí tiền đạo như Evan Dimas. Ngày mai, hai cầu thủ sẽ có cơ hội đối đầu và mang tới trận đấu hay cho khán giả. Tuy vậy, mục tiêu xa hơn của Olympic Indonesia là vào vòng chung kết với tư cách nhì bảng bởi trong bảng, Hàn Quốc được đánh giá cao nhất, tiếp đó là Đông Timor và Brunei”, trợ lý HLV Olympic Indonesia cho biết.

Trong khi đó, tiền đạo nổi danh Evan Dimas cho biết Công Phượng và Tuấn Anh là hai cầu thủ hay nhất anh biết tới của đội Olympic Việt Nam.

Olympic Việt Nam tiếp Olympic Indonesia lúc 19h ngày mai 9/3 trên sân Mỹ Đình, Hà Nội.

Trọng Nghĩa