HLV Minh Phương 'trảm' cựu hậu vệ U23 Việt Nam

Thời gian gần đây, nội bộ CLB Long An liên tục có những sóng gió hậu trường bên cạnh thành tích bết bát.

HLV Minh Phương vừa có động thái mạnh tay nhằm giúp ổn định tình hình. Theo đó, ông quyết định chia tay hai cầu thủ khá nổi bật ở vị trí trung vệ và tiền vệ.

Hoàng Lâm (áo trắng) tập luyện với đội trẻ. Ảnh: Tính Anh.

Cái tên đầu tiên ông Minh Phương loại khỏi danh sách đăng ký mùa giải 2017, đẩy xuống đội trẻ và sẵn sàng cho ra đi là trung vệ Hoàng Lâm - cựu thành viên U23 Việt Nam. Gần đây, Hoàng Lâm liên tục có những động thái tỏ ý muốn được thanh lý hợp đồng để đầu quân cho đội bóng khác. Dù được ban huấn luyện Long An thuyết phục, thậm chí có một số trận trao cho anh chiếc băng đội trưởng, Hoàng Lâm vẫn nằng nặc đòi ra đi. Không thể "làm chủ" được thành viên trưởng thành từ chính lò đào tạo, đội bóng miền Tây quyết định "ra tay".

Một cầu thủ khác cũng nói lời chia tay sớm là tiền vệ Hoàng Danh Ngọc. Tài năng một thời mới về đầu quân cho đội bóng chủ sân Tân An từ đầu mùa 2017. Danh Ngọc từng là thành viên U23 Việt Nam, được kỳ vọng khá nhiều khi về đầu quân cho Long An. Tuy nhiên, dưới thời Minh Phương, anh và HLV trưởng không tìm được tiếng nói chung và thường có mâu thuẫn.

Hoàng Danh Ngọc bị Long An cắt hợp đồng sớm. Ảnh: Tính Anh.

"Nếu chỉ giữ được phần xác cầu thủ mà không giữ được phần hồn, tốt nhất nên cho họ ra đi. Hoàng Lâm, Danh Ngọc không phải những cá nhân quá quan trọng của đội bóng. Lâm muốn được tìm bến đỗ mới nên chúng tôi không thể giữ. Còn Ngọc không đáp ứng chuyên môn nên chúng tôi chia tay. Đội bóng Long An lúc này cần các cầu thủ biết hy sinh cho đội bóng chứ không phải những cái đầu mất tập trung vì các yếu tố bên ngoài. Tôi muốn giải quyết các chuyện nội bộ để cầu thủ tập trung thi đấu tốt trên sân", HLV Minh Phương cho biết.

CLB Long An vừa có trận thua thứ 10 liên tiếp và tiếp tục đứng cuối bảng với vỏn vẹn 4 điểm, sau khi thua CLB Than Quảng Ninh trên sân nhà Tân An chiều 9/4. Tuy nhiên, HLV Minh Phương vẫn tỏ ra lạc quan: "Cơ hội vẫn còn cho Long An. Chúng tôi sẽ mạnh hơn khi cải thiện được tinh thần và bổ sung lực lượng giai đoạn lượt về".

Ngọc Hà