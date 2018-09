HLV đấm vào giữa mặt trọng tài

HLV của Union Springs gây sốc với hành vi thô bạo để phản đối quyết định thổi penalty của vị vua áo đen.

Vụ việc xảy ra trong trận đấu giữa Arsenal Malu và Union Springs ở Cup quốc gia Romania mới đây. Ở hiệp phụ thứ hai khi tỷ số đang là 3-3, trọng tài Alexandru Tunaru cho Arsenal Malu được hưởng một quả phạt đền gây tranh cãi khi cho rằng bóng chạm tay cầu thủ Union Springs trong vòng cấm.

Trong lúc các học trò phản đối, HLV của Union Springs xông vào sân tung cú đấm rất mạnh vào mặt vị vua áo đen. Lập tức các nhân viên an ninh hộ tống chiến lược gia này rời sân. Trong lúc ra sân, một người đàn ông cũng chạy vào muốn "nói chuyện đúng sai" với HLV của Union Springs nhưng lực lượng an ninh kịp thời can thiệp.

Trận đấu sau đó vẫn tiếp tục diễn ra. Cầu thủ của Arsenal Malu đá hỏng penalty khiến hai đội phải bước vào đá luân lưu. Trong loạt đá may rủi, Union Springs giành chiến thắng với tỷ số 7-5.