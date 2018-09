HLV Calisto ra sân mừng Long An trụ hạng

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha đến thăm và động viên đội bóng cũ trước trận play-off gặp Viettel.

HLV Calisto chúc mừng học trò cũ Phan Văn Tài Em. Ảnh: Đức Đồng.

HLV Calisto trở lại Việt Nam theo lời mời của cựu chủ tịch CLB Long An Võ Quốc thắng. Sáng 23/9, ông Tô có mặt tại địa điểm đóng quân của Long An ở Đà Nẵng để thăm hỏi, động viên tinh thần cầu thủ của đội bóng cũ trước trận play-off tranh vé trụ hạng gặp CLB Viettel.

Trong trận đấu trên sân Chi Lăng chiều 23/9, HLV Calisto là một trong những vị khách thu hút sự chú ý nhiều nhất của giới truyền thông. Chiến lược gia từng đưa Long An hai lần vô địch V-League trải qua nhiều phen "thót tim" khi đội bóng cũ liên tục bị Viettel uy hiếp khung thành.

Tuy nhiên, bằng bản lĩnh và chút may mắn, Long An giành chiến thắng với tỷ số 1-0 nhờ pha lập công của Huỳnh Tấn Tài ở phút bù giờ. Sau trận, HLV Calisto ra sân nói lời chúc mừng đội bóng cũ. Ông có cuộc trò chuyện thân mật với Giám đốc kỹ thuật Huỳnh Ngọc San, đội trưởng Phan Văn Tài Em và chụp hình lưu niệm với các CĐV Long An.

HLV Calisto chụp ảnh lưu niệm cùng CĐV Long An. Ảnh: FB.

Theo kế hoạch, ông Calisto sẽ ở lại Việt Nam để dự khán hai trận chung kết Cup Quốc gia lượt đi và về giữa Than Quảng Ninh và Hà Nội T&T. Trước khi về Bồ Đào Nha, cựu HLV tuyển Việt Nam còn dự Gala tổng kết mùa giải tại TP HCM vào tối 1/10.

Minh Khang