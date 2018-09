HLV Alain Fiard: 'Công đầu' nhưng vẫn bị sa thải

Công Vinh có quyết định bất ngờ khi cho chiến lược gia người Pháp nghỉ việc khi V-League 2017 còn hai vòng đấu.

Sau trận thua của CLB TP HCM trước CLB Sài Gòn ngày 29/10, nhiều ý kiến cho rằng Công Vinh "phũ" khi mời con trai HLV Calisto tới dự khán trận đấu, thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với HLV đương nhiệm còn đứng chỉ đạo trên sân. Ngay sau đó ngày 2/11, fanpage của CLB TP HCM đăng những lời có cánh: "Mùa bóng đầu tiên lên chơi V-League, CLB TP HCM gặp rất nhiều khó khăn về kinh nghiệm lẫn lực lượng. Tuy nhiên, sự có mặt của HLV Alain Fiard giúp đội bóng ổn định hơn. Hiện tại, dù V-League 2017 vẫn còn ba vòng đấu nữa mới kết thúc nhưng đội bóng hoàn thành mục tiêu trụ hạng. Công đầu thuộc về HLV Alain Fiard".

Mối quan hệ giữa Công Vinh và HLV Alian Fiard đổ vỡ. Ảnh: NS.

Thông điệp phát đi khiến tất cả tin rằng, quyền chủ tịch Công Vinh tôn trọng bản hợp đồng ký với HLV người Pháp, ít nhất cho đến hết mùa giải. Nhưng sau trận thua CLB Hà Nội ngày 6/11, fanpage lại đưa ra thông báo: "HLV Alain Fiard thôi dẫn dắt CLB TP HCM kể từ vòng 25". Giải thích cho quyết định, cựu chân sút số một của đội tuyển Việt Nam phát biểu: "Nguyên nhân đến từ việc CLB TP HCM do ông Alain Fiard thời gian gần đây có thành tích không tốt, thua nhiều hơn thắng. Là đội bóng chuyên nghiệp, dù chỉ còn hai trận đấu cuối cùng nhưng chúng tôi vẫn thay HLV để hy vọng có chiến thắng".

Tương lai của vị HLV 58 tuổi thay đổi quá nhanh chỉ trong vài ngày. Điều này lý giải vì sao ông lại ấm ức, thất vọng và buồn như vậy sau khi hay tin mình mất việc. HLV Alain Fiard lên kế hoạch đi du lịch Hà Nội rồi mới trở lại TP HCM cùng toàn đội để hoàn thành nốt hai trận còn lại. Tuy nhiên, ngày ông trở lại đội bóng (dự kiến 9/11) lại là ngày ông thu xếp hành lý ra về, thay vì ngày 29/11 như kế hoạch.

Công Vinh cho biết, trước mắt HLV Lư Đình Tuấn tạm quyền. Tuy nhiên, có thể ngày 19/11 tới đây, CLB TP HCM công bố cái tên mới người nước ngoài cho mùa 2018. "Tất cả còn đang đàm phán và chỉ được công bố khi được cho phép", quyền chủ tịch Công Vinh nói sau khi sa thải HLV Alain Fiard.

HLV Alain Fiard tới làm việc tại CLB TP HCM theo lời mời từ lãnh đạo Liên đoàn bóng đá TP HCM (HFF), sau khi đội giành quyền thăng hạng V-League. Khi đó, đội bóng chưa chuyển giao cho doanh nghiệp mà vẫn thuộc quản lý của HFF. Sau thời gian thử việc, HFF tính ký hợp đồng với HLV người Pháp để ông yên tâm làm việc vì mùa giải cận kề, chưa có nhà tài trợ mới. Tuy nhiên việc ký kết chưa kịp diễn ra, CLB TP HCM được chuyển giao về đối tác mới, trong đó có sự xuất hiện của Công Vinh trên cương vị quyền chủ tịch, toàn quyền quyết định về chuyên môn.

Chính vì vậy khi Công Vinh trả lời truyền thông rằng hợp đồng với HLV Alain Fiard là do HFF ký bị người của HFF bác bỏ. "Sau khi chuyển giao, công ty mới do Công Vinh làm quyền chủ tịch ký hợp đồng với các thành viên CLB, trong đó có HLV Alain Fiard. Chúng tôi không can thiệp bất kỳ điều gì kể từ khi chuyển giao. Việc Công Vinh sử dụng nhân sự thế nào là việc của CLB, không thể đổ ngược cho HFF về quyết định của mình", một thành viên HFF cho biết.

Trong 24 trận HLV Alain Fiard dẫn dắt CLB TP HCM, đội thắng 6, hòa 7, thua 11 trận, sớm giành quyền trụ hạng như mục tiêu đề ra.

Ngọc Hà