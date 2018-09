Hình ngộ nghĩnh Harper 'xăm' cho Becks hot nhất tuần

Trên trang cá nhân, Vic khiến các fan thích thú khi khoe bức ảnh chụp hình vẽ dễ xóa in nhân vật Minion trong bộ phim hoạt hình nổi tiếng Despicable Me trên người Becks cùng lời chú thích: 'Harper vừa thêm vào bộ sưu tập hình xăm của bố. Ngày thứ ba hạnh phúc trong nắng'. Bức ảnh của bà Becks nhanh chóng thu hút sự chú ý, nhận được hàng nghìn lượt 'like' và bình luận chỉ trong ít giờ. Hầu hết fan đều ngưỡng mộ trước sự yêu chiều của cựu danh thủ Anh với con gái. Hình Harper dán lên sườn phải của Becks, ngay dưới hình xăm Chúa Jesus.