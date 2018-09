Hé lộ khách sạn sắp khai trương của C. Ronaldo

Siêu sao người Bồ Đào Nha mở cơ sở lưu trú đầu tiên tại con đường trung tâm của thủ đô Madrid.

Khách sạn sắp được trình làng nằm trên đường Gran Via, trung tâm của Madrid. Đối tác của C. Ronaldo là tập đoàn Pestana đạt được thỏa thuận với quyền sở hữu tòa nhà và bắt đầu làm việc sớm với ý định mở cửa vào đầu năm tới. Khách sạn chiếm 8 tầng phía dưới và C. Ronaldo cũng có kế hoạch xây dựng một penthouse có diện tích 210 m2.

C. Ronaldo kết hợp với công ty khách sạn Pestana vào cuối năm 2015 và mùa hè năm sau anh mở khách sạn đầu tiên mang thương hiệu "CR7" tại Funchal, Madeira - hòn đảo ở quê hương Bồ Đào Nha. Sau đó, một cơ sở tiếp tục được ra mắt tại Lisbon. Tháng 10 năm ngoái, C. Ronaldo nhận giải thưởng cho dự án này và trong tương lai gần, Pestana CR7 mở rộng kinh doanh bên ngoài Bồ Đào Nha.

Kế hoạch kinh doanh khách sạn của C. Ronaldo được triển khai mở rộng ở Marrakech (Marốc), New York.

Những địa điểm khác có thể đón chuỗi khách sạn của C. Ronaldo là đảo Ibiza, nơi anh thường nghỉ dưỡng. 4 cơ sở cũng sẵn sàng để khai trương trên đảo Balearic.