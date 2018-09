Hậu vệ Thanh Hóa hạnh phúc 'đưa nàng về dinh'

Kế hoạch trăng mật của cặp vợ chồng trẻ tạm thời hoãn lại. Thanh Kim ở nhà chồng để vừa làm tóc, vừa thay chồng chăm sóc bố mẹ.

Nguyễn Công Thành vừa tổ chức lễ cưới cùng cô dâu Hà Thanh Kim tại quê nhà Bến Tre. Sau thời gian khá lận đận, Công Thành cùng vợ có thể phần nào yên tâm trên chặng đường phía trước.

Tiệc cưới của đôi tân lang tân nương tổ chức trong hai ngày 8 và 9/3 tại Bến Tre với sự tham dự của đông đảo người thân hai họ, bạn bè. Nhiều cầu thủ cũng tranh thủ thời gian để chúc mừng hạnh phúc đôi bạn trẻ.

Công Thành có mùa giải 2014 khá lận đận trong màu áo CLB An Giang trước khi tới Thanh Hóa. Tại An Giang, anh cùng nhiều đồng đội có lúc bất ngờ phải “ra đường” vì CLB đơn phương chấm dứt hợp đồng với lý do không rõ ràng. Có lúc, cựu cầu thủ Xuân Thành Sài Gòn tính đến việc hủy lễ ăn hỏi đã lên kế hoạch từ trước vì những rắc rối trong công việc.

Nhưng sau đó, mọi việc được giải quyết tốt đẹp. CLB An Giang tuy không thể giải quyết đúng số tiền cam kết khoảng 400 triệu đồng nhưng đội cũng trả một phần để anh có tiền trang trải cho cuộc sống, lo đám cưới. Tin vui đến tiếp với Công Thành khi CLB Thanh Hóa mời anh về thi đấu với bản hợp đồng một năm. Khi công việc được sắp xếp xong, anh tranh thủ thời gian V-League tạm nghỉ để tổ chức đám cưới được cả hai gia đình chờ đợi từ lâu.

Công Thành và vợ Thanh Kim yêu nhau hơn ba năm trước khi quyết định “góp gạo thổi cơm chung”. Nàng có nghề trang điểm, làm tóc và cả hai dự kiến mở tiệm tại quê nhà Bến Tre. “Tôi và vợ cố gắng làm tích góp để vài năm tới có thể mua căn nhà, mở tiệm làm tóc, ổn định thêm cuộc sống gia đình. Còn về con cái, trời cho sao chúng tôi nhận vậy chứ không tính toán”, hậu vệ 25 tuổi cho biết.

Sau đám cưới, Công Thành tranh thủ ra Thanh Hóa tập trung cùng đội. Vì thế, kế hoạch đi trăng mật của cặp vợ chồng trẻ tạm thời hoãn lại. Thanh Kim ở nhà chồng để vừa làm tóc, vừa thay chồng chăm sóc bố mẹ.

Công Thành từng thi đấu cho Xuân Thành Sài Gòn rồi sau chuyển về CLB An Giang với bản hợp đồng một năm. Nhưng đội bóng miền Tây nhanh chóng rơi vào khủng hoảng tài chính và chia tay bóng đá đỉnh cao. Công Thành được HLV Vũ Quang Bảo mời về Thanh Hóa thi đấu từ đầu mùa 2015.

Ngọc Hà