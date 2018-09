Hậu vệ Anh Hùng nỗ lực trở lại sân cỏ

Không bi quan với chấn thương gãy xương ống đồng, hậu vệ Anh Hùng bắt đầu quá trình trị liệu hồi phục vết thương ở chân phải.

Hơn một tuần sau ca phẫu thuật, hậu vệ An Giang thừa nhận vẫn chưa hết sốc. Cầu thủ đầy triển vọng quê Nghệ An háo hức trong năm đầu tiên được chơi ở V-League. Nếu kể thêm một năm chơi bóng cùng An Giang trước khi lên hạng, mọi thứ mới chỉ là bắt đầu với hậu vệ họ Nguyễn này.

Một mình mẹ chăm sóc Anh Hùng trong viện. Ảnh: TTVH.

Dính chấn thương nặng mất một năm hồi phục, bản thân Anh Hùng lại trở thành gánh nặng cho gia đình. Suốt thời gian ở viện 115 tại TP Vinh, chỉ có người mẹ già bên cạnh chăm sóc anh. Có lúc buồn bã, chán nản khi phải nằm dài trên giường chờ đợi, Anh Hùng lại nhận được sự động viên, khích lệ của bà. Không muốn mẹ lo lắng, chàng trai trẻ nỗ lực bắt đầu quá trình trị liệu, hồi phục vết mổ.

Cầu thủ sinh năm 1992 gạt mồ hôi sau giờ tập chia sẻ: "Tôi vốn quen chạy nhảy, vận động nay rơi cảnh ngồi một chỗ thật mệt mỏi. Cũng có lúc bồn chồn lo lắng nghĩ đến viễn cảnh không thể tiếp tục chơi bóng. Lúc ấy quả thật bi kịch cho cá nhân tôi, khi ngoài bóng đá tôi cũng chẳng có hành trang nào khác. Nghĩ đến thế tôi lại gạt đi bởi nhiều cầu thủ chấn thương nặng, mất nhiều năm dưỡng thương vẫn còn trở lại đá bóng được. Lẽ nào tôi lại thiếu ý chí, nhụt lòng vào thời điểm này".

Động lực lớn như thế, Anh Hùng lại tranh thủ trước bữa ăn tập co duỗi chân tay để tránh bị teo cơ. Nhất là ở chân phải vừa phẫu thuật, Hùng tập co duỗi để duy trì vận động và mau hồi phục hơn. Do vết mổ nằm gần gối phải nên quá trình tập luyện rất mệt mỏi và tốn sức. Vết mổ vẫn con đau, việc mất máu sau phẫu thuật khiến Hùng có lúc bị choáng, ngủ gần như thiếp đi sau khi tập luyện.

Mẹ của Anh Hùng cho biết nhìn cảnh con tập luyện hồi phục sau vết mổ, lòng bà đau như cắt. Thương con nhiều bà càng lo lắng chăm sóc tẩm bổ cho Hùng mau chóng lành bệnh. Có lẽ cảnh khổ sở nhất là lúc đưa Hùng đi vệ sinh, tắm rửa, khi người mẹ già vất vả phụ cậu con trai cao lớn của mình. Nhiều người quen vào thăm thấy cảnh như thế đều thương, nhắn nhủ Hùng nên có người yêu rồi cưới vợ sớm để chăm sóc mẹ sau này.

Nhận những lời động viên, ủng hộ như thế, hậu vệ An Giang càng nỗ lực để sớm trở lại sân cỏ. "Hy vọng tôi sớm hồi phục nhanh nhất có thể để tiếp tục được chơi bóng như đam mê của mình", Anh Hùng tin tưởng.

Anh Tuấn