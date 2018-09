Harper vừa búng tay, vừa hát mừng sinh nhật mẹ

Trong khi đó, Becks lại có cách đặc biệt mừng sinh nhật vợ. Anh đăng tải ảnh cũ vui tươi và 'ngầu' của bà xã, trích trong video ca nhạc đình đám một thời Say you'll be there của Spice Girls cùng lời chúc: 'Chúc mừng sinh nhật người mẹ, người vợ, người bạn tuyệt vời. Bố con anh yêu em, chúc em một ngày tươi đẹp'.