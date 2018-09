Harper từng chê mẹ mặc không đẹp

Cô nhóc đáng yêu thẳng thắn nhưng tế nhị góp ý về phong cách thời trang của mẹ trong một lần Vic tới trường đón con.

Biểu tượng thời trang từng 'tẽn tò' khi bị con gái chê trong một lần đến trường đón con. Ảnh: Splash.

Gần 10 năm hoạt động trong làng thời trang, bà Becks quá quen với những lời khen chê của các chuyên gia, các đồng nghiệp nhưng cô thú nhận rằng các con mới là những nhà phê bình khắt khe nhất. Vic thừa nhận rằng cô mất nhiều thời gian lựa chọn đồ, có khi nằm dài cả tối để nghĩ về bộ đồ sẽ mặc ngày hôm sau nhưng rồi những nhận xét của lũ trẻ khiến mọi kế hoạch "phá sản".

"Các con luôn nói thẳng rằng chúng có thích bộ đồ tôi đang mặc hay không. Một ngày, khi tôi đến trường đón Harper, con bé đề nghị tôi đừng mặc trang phục này mỗi khi đi đón bé", cựu ca sĩ nhạc pop chia sẻ trong buổi phỏng vấn với tạp chí Telegraph.

Harper vẫn luôn được coi là một tín đồ thời trang nhí sành điệu khi mỗi lần xuống phố với những bộ đồ khiến người lớn cũng phải trầm trồ. Vợ chồng cựu danh thủ Anh tiết lộ rằng, cô nhóc 5 tuổi luôn tự chọn trang phục, cũng say mê với quần áo, váy vóc, giày cao gót và đồ trang điểm của mẹ giống mọi bé gái khác. Tuần trước, Vic vừa gây tranh cãi khi khoe con gái cưng đi giày cao gót giỏi hơn cả người lớn.

Vic gây tò mò với bức ảnh khêu gợi trên trang cá nhân. Ảnh: Instagram.

Tại Tuần lễ thời trang New York hồi giữa tháng 9, Vic nhận được nhiều phản ứng tích cực với những bộ đồ dành cho mùa xuân hè 2017 được thiết kế đơn giản nhưng phóng khoáng, gợi cảm. Suốt một tuần ở New York, cựu ca sĩ nhóm Spice Girls thường xuyên mặc sơ mi kết hợp quần ống rộng. Ngoài lý do bận rộn không có thời gian thay trang phục, Vic còn có lý do khác khi phối đồ khác phong cách thường thấy.

"Tôi khá thích những bộ đồ rộng rãi, sexy đủ để khơi gợi trí tưởng tượng. Với tôi, đó là sự cuốn hút, hiện đại. Thật tuyệt khi có cảm giác bạn mặc thoải mái, nhẹ nhàng", nhà thiết kế 42 tuổi trải lòng.

Hoàng Trang