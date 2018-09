Harper đọc sách hài hước khiến mẹ phá lên cười

Cô nhóc đáng yêu và mẹ có khoảng thời gian rất vui vẻ khi đọc sách trước giờ ngủ hôm 21/9.

Vic và Harper cùng cười phá lên khi Harper đọc sách trước khi đi ngủ. Ảnh: Hello.

Trên trang cá nhân hôm giữa tuần, nhà thiết kế thời trang chia sẻ video khoe khả năng đọc sách của cô con gái mới bước vào tiểu học. Trong đoạn video, khi Harper đọc cuốn sách tựa đề "Tôi yêu mẹ tôi" trước khi đi ngủ, hai mẹ con Vic cười rúc rích với nhau, có lúc cựu ca sĩ nhạc pop cười lớn.

"Tôi yêu mẹ tôi rất nhiều, ôm mẹ thật tuyệt, mẹ rất mềm mại", Harper bắt đầu đọc. Khi tới đoạn "Tôi thích nhìn mẹ chải đầu và mặc đồ lót nhảy quanh nhà", cả Vic và công chúa nhỏ cười phá lên. Cả hai mẹ con đã có một buổi tối rất vui. "Thời gian đặc biệt với mẹ", giọng ca một thời của nhóm Spice Girls viết chú thích trong video.

Hai ngày trước, Vic cũng khiến các fan nhà Becks thích thú khi chia sẻ đoạn video Harper nhảy cẫng lên sung sướng vì được điểm tuyệt đối môn đánh vần.

Vic tới cửa hàng thời trang mang tên mình ở phố Dover hôm 22/9. Ảnh: Sun.

Sau khi kết thúc công việc giới thiệu bộ sưu tập mới ở New York, Vic và chồng về London hội ngộ ba nhóc Romeo, Cruz và Harper. Bà mẹ 43 tuổi tiết lộ rằng rất nhớ con trai đầu lòng Brooklyn đang học nhiếp ảnh ở New York. "Tôi vẫn khóc đấy. Brooklyn đã chuyển tới New York, thằng bé 18 tuổi rồi. Tôi vẫn không ngừng khóc. Tôi nhớ con rất nhiều", Vic xúc động chia sẻ trên kênh Pixiwoo của Youtube mới đây dù một tuần trước đó ở bên chàng trai hot boy.

Không chỉ riêng Vic, cả Becks và các nhóc còn lại đều than thở nhớ Brooklyn. Trên Instagram, cựu danh thủ Anh chia sẻ khoảnh khắc vui vẻ bên con trai cả trong căn hộ mới của con ở New York và viết: "Bố nhớ con quá Bust (tên gọi ở nhà của Brooklyn)". Trong khi đó, chàng trai 18 tuổi thích nghi khá nhanh với cuộc sống sinh viên, chỉ gặp phiền phức một chút với các fan nữ ở trước khi mới nhập học.

Becks cũng đăng ảnh chụp với Brooklyn và than thở nhớ con trai đầu lòng. Ảnh: Instagram.