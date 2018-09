Hàng xóm khó chịu vì Diego Costa mở phim sex tiếng to

Nhiều bí mật thú vị về tiền đạo ngổ ngáo của Chelsea được tiết lộ trong cuốn tự truyện mới do tác giả Fran Guillen biên soạn.

Diego Costa trên bìa cuốn sách 'The Art of War'.

Trong cuốn tự truyện mới của mình mang tên "The Art of War", nhà báo người Tây Ban Nha Fran Guillen tiết lộ nhiều bí mật về tiền đạo Diego Costa. Một trong những câu chuyện gây sốc nhất là chân sút gốc Brazil này có lần bị hàng xóm phàn nàn vì xem phim người lớn với âm lượng to hết cỡ.

Đó là thời điểm Costa còn khoác áo Albacete theo dạng cho mượn từ Atletico Madrid. Sau các buổi tập, Costa có thói quen rủ bạn bè về nhà ăn uống và chơi bài và xem phim sex tới rạng sáng.

"Một hôm, họ (Costa và đám bạn) cùng xem một bộ phim khiêu dâm với âm thanh ầm ĩ. Một người phụ nữ ở tầng trên bước xuống gõ cửa và yêu cầu họ giảm âm lượng xuống. Đáp lại, Costa tròn mắt nhìn hàng xóm và hỏi: 'Chuyện gì thế nhỉ? Không lẽ chị không thích làm tình sao?'", Vicente Ferre de la Rosa, một người quản lý ở Albacete khi đó kể lại.

Lan Chinh