Hamilton mang theo cún cưng đi nhận giải

Tại lễ trao giải của BBC, C. Ronaldo được bầu chọn là 'Nhân vật của năm' ở hạng mục dành cho các VĐV nước ngoài. C. Ronaldo không có mặt ở Glasgow để nhận giải do phải cùng Real Madrid tới Marốc để dự giải vô địch thế giới cấp CLB. CR7 được đồng đội Gareth Bale đại diện trao giải.