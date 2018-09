Hai lần phá kỷ lục cá nhân, Ánh Viên vẫn bị loại

Kình ngư Việt Nam không thể lọt vào chung kết nội dung 200m hỗn hợp nữ khi chỉ về thứ 15 trong tổng số 16 VĐV bơi bán kết.

Ánh Viên thi đấu nỗ lực nhưng không thể lọt vào lượt bơi chung kết. Ảnh: KL.

Ở vòng bơi bán kết nội dung 200m hỗn hợp nữ giải vô địch thế giới diễn ra tại Nga lúc 22h tối nay 2/8, Ánh Viên về đích cuối cùng trong số 8 VĐV tham dự lượt bơi đầu tiên. Chung cuộc, cô gái quê Cần Thơ chỉ xếp thứ 15 trong tổng số 16 VĐV bơi bán kết.

Tuy vậy, kết quả kình ngư Việt Nam giành được, 2 phút 13 giây 29, rút ngắn 13% giây so với thành tích vòng loại ít giờ trước đó và hơn 12% giây so với kỷ lục của cô ở SEA Games 28. Như vậy, Ánh Viên cải thiện thành tích 25% giây chỉ trong thời gian chưa đầy hai tháng.

Người về đầu ở vòng bán kết là Katinka Hosszu (Hungary) với thành tích 2 phút 6 giây 84, phá kỷ lục châu Âu. Hosszu cũng là VĐV đứng đầu vòng loại khi về đích sau thời gian 2 phút 7 giây 30.

Tại giải vô địch thế giới 2015, Ánh Viên đăng ký thi đấu 5 nội dung nhưng sẽ chỉ tập trung vào ba nội dung thế mạnh là 200m hỗn hợp cá nhân, 200m tự do và 400m hỗn hợp cá nhân. Các nội dung tiếp theo Ánh Viên thi ngày 4 và 9/8.

Ngoài Ánh Viên, tuyển Việt Nam còn có Hoàng Quý Phước bơi 100m tự do và 200m tự do (đạt chuẩn B Olympic), Trần Duy Khôi thi 200m hỗn hợp cá nhân nam (đạt chuẩn B Olympic) và Lâm Quang Nhật bơi 1500m tự do nam (đạt chuẩn B Olympic).

Trọng Nghĩa