Hai em bé đóng Balotelli và bồ cũ

Cộng đồng mạng sốc và bức xúc với những người bố mẹ hóa trang cho con của mình thành Balotelli và siêu mẫu Rafaella Fico.

Hai em bé đóng giả Balotelli và Rafaella Fico. Ảnh: Twitter.

Mới đây, trên Twitter xuất hiện bức ảnh một bé trai cùng một bé gái hóa trang thành Balotelli và cô bạn gái cũ Rafaella Fico khiến cộng đồng mạng không khỏi bức xúc. Trong bức ảnh, cậu bé, được cho là không quá 7 tuổi, mặc áo đấu của Milan, mặt bôi đen để đóng giả Balotelli. Đứng cạnh "Baolotelli nhí" là một cô bé đội bộ tóc xoăn giả, mặc áo khoác lông, tay đeo túi xách và bế búp bê để vào vai siêu mẫu Rafaella Fico và con gái Pia.

Mặc dù đây chỉ là cách tạo sự khác biệt, gây chú ý tại lễ hội hóa trang ở Napoli, bố mẹ của hai em bé này phải nhận sự chỉ trích dữ dội trên Twitter vì thiếu hiểu biết, không tôn trọng trẻ con. "Các ông bố bà mẹ này thật tồi tệ", một người bức xúc bình luận. "Các bậc làm cha làm mẹ biến con mình thành Balotelli là mắc tội lạm dụng trẻ con", một người khác nói.

Năm ngoái, cộng đồng mạng cũng từng xôn xao với bức ảnh một em bé vài tháng tuổi bị bố mẹ bôi đen mặt bằng chocolate, mặc chiếc áo có viết dòng chữ "Why Always Me?" để đóng giả Balotelli. Bức ảnh này nhận được hơn 2.000 phản hồi, trong đó chủ yếu là những lời chỉ trích dành cho bố mẹ của em bé.

Bức ảnh em bé bị bôi bẩn mặt bằng chocolate gây bức xúc vào năm ngoái. Ảnh: Twitter.

Trong khi đó, trên Twitter của mình, Balotelli "xịn" vừa cho đăng tải bức ảnh cởi trần, chụp bên cạnh bàn bóng bàn. "Chúc ngủ ngon mọi người. Nếu có ai nghĩ rằng có thể đánh bại tôi, hãy cho tôi biết. Tôi sẽ đánh cược tất cả những gì mình có. Tôi chưa bao giờ thua cuộc", Balotelli chú thích cho bức ảnh.

Balotelli thách thức các fan đấu bóng bàn với mình. Ảnh: Twitter.

Lan Chinh