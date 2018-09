Hai đường cạo bí ẩn trên gáy C. Ronaldo

Siêu sao người Bồ Đào Nha gây tò mò với hai đường cạo mang thông điệp nhân văn.

C. Ronaldo gây chú ý với kiểu tóc mới có hai đường cạo ngang gáy. Ảnh: AFP.

Trong trận ra quân Euro gặp Iceland, C. Ronaldo gây tò mò cho giới truyền thông khi xuất hiện với kiểu tóc mới, có hai đường cạo, một ngắn, một dài ở ngang gáy. Theo tiết lộ của trang web Telecinco (Tây Ban Nha), hai đường cạo mang thông điệp nhân văn của siêu sao người Bồ Đào Nha.

C. Ronaldo gần đây có giúp đỡ chi phí để chữa trị cho một cậu bé bị mắc bệnh ung thư ở Bồ Đào Nha. Trong quá trình điều trị, cậu bé này bị hai vết sẹo ở đầu. Vì vậy, anh quyến định tạo hai đường cạo có hình dạng giống như những vết sẹo để tiếp thêm sức mạnh cho cậu bé trong cuộc chiến chống lại căn bệnh hiểm nghèo.

Ở cuộc đối đầu Iceland, C. Ronaldo chơi không hiệu quả do bị hậu vệ đối phương chăm sóc rất kỹ. Được đánh giá cao hơn và sớm vượt lên dẫn trước trong hiệp 1 nhưng tuyển Bồ Đào Nha vẫn phải chấp nhận chia điểm với tỷ số 1-1. Sau trận, C. Ronaldo còn phải nhận nỗi oan khi bị cáo buộc từ chối đổi áo với Gunnarsson bên phía Iceland. Tuy vậy, sau đó, Gunnarsson lên tiếng xác nhận trên Twitter rằng C. Ronaldo đã đổi áo cho anh trong đường hầm vì lúc ở trên sân, áo của siêu sao người Bồ Đào Nha bị rách ở cổ.

Gunnarsson chạy theo C. Ronaldo để đề nghị đổi áo sau trận hòa 1-1 giữa Iceland và Bồ Đào Nha. Ảnh: AFP.

Với một điểm có được, Bồ Đào Nha và Iceland tạm xếp vị trí thứ 2 và 3 ở bảng F, sau Hungary (3 điểm). Ngày 18/6 tới, C. Ronaldo và các đồng đội sẽ gặp Áo - đội để thua Hungary 0-2 trong loạt trận đầu tiên.

Minh Khang