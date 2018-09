Hai cầu thủ Liverpool 'thoát nạn' vụ đi xem thoát y

Henderson và Lallana rủ nhau tới hộp đêm để giải trí trước trận đấu của tuyển Anh.

Không có án phạt từ HLV Southgate hay Liên đoàn bóng đá Anh FA dành cho hai tuyển thủ.

Henderson và Lallana là trụ cột của Liverpool. Ảnh: TS.

Henderson và Lallana bị trông thấy bén mảng tới hộp đêm "For Your Eyes Only" ở Bournemouth trước trận đấu gặp Tây Ban Nha giữa tuần trước. Trong đợt tập trung vừa qua, Tam sư cũng vướng vào lùm xùm khi đội trưởng Rooney uống rượu tưng bừng ở một tiệc cưới rồi chỉ trở lại tập trung lúc 5h sáng hôm sau.

Theo các chuyên gia, việc quản quân thuộc nhiệm vụ của HLV Southgate và sự cố chưa tới mức FA phải lên tiếng.

Quy tắc ứng xử của FA viết: "Các tuyển thủ Anh là đại sứ của đất nước và là tấm gương với cầu thủ trẻ. Những tiêu chuẩn cao nhất về đạo đức và hành vi luôn được khuyến khích ở mọi thời điểm".

HLV Southgate sắp chốt hợp đồng với FA. Ảnh: TS.

Hiện tại, cựu trung vệ Anh nhận lời dẫn dắt tuyển quốc gia trong thời hạn ba năm rưỡi với mức lương khoảng 1,5 triệu bảng mỗi năm. Southgate vừa có cuộc gặp gỡ với các quan chức FA để bàn về hợp đồng. Ông này cười rất tươi khi đánh xe rời địa điểm nói chuyện.

Trọng Nghĩa