Hai ca sĩ nóng bỏng thể hiện bài hát World Cup

Jennifer Lopez và Claudia Leitte cùng nam rapper Pitbull được chọn là những người trình bày ca khúc World Cup 2014.

Pitbull và Claudia Leitte tại sân Maracana. Ảnh: AFP.

Mới đây, ban tổ chức vừa công bố nữ ca sĩ Brazil Claudia Leitte cùng hai đồng nghiệp người Mỹ Jennifer Lopez và Pitbull được chọn là những người thể hiện ca khúc chính thức của World Cup 2014. Hôm qua, Pitbull và Leitte có buổi làm việc, thống nhất kế hoạch với Tổng thứ ký FIFA Jerome Valcke tại sân Maracana.

Theo tiết lộ của ban tổ chức, ca khúc của World Cup 2014 mang tên "We Are One (Ola Ola)" sẽ được ra mắt trong vài tuần tới. Bài hát sẽ được trình bày trong lễ khai mạc World Cup hôm 12/6 và xuất hiện trong album của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh tại Brazil.

Lan Chinh