HAGL vất vả ngược xuôi vì trận đấu liên tục bị hoãn

Trận đấu Than Quảng Ninh - HAGL lần thứ hai bị hoãn, không thể diễn ra ngày 4/8 tới vì hậu quả cơn bão số một.

Kế hoạch tổ chức trận đấu cuối cùng của vòng 19 V-League ngày 4/8 giữa Than Quảng Ninh và HAGL phá sản do sân Cẩm Phả chưa khắc phục xong hậu quả từ cơn bão lịch sử. Trước đó, đội Than Quảng Ninh đã có công văn xin lùi trận đấu từ ngày 2/8 sang 4/8.

Thầy trò HLV Guillaume Graechen đóng quân ở Hải Phòng tránh bão trước khi đến Quảng Ninh hôm qua. Tuy vậy, HAGL vẫn chưa thể thi đấu. Ảnh: Trí Nguyễn.

Theo một quan chức VPF, cho đến chiều nay, phương án được đưa ra là lùi trận đấu lại thêm một ngày nữa, tức là ngày 5/8. Tuy nhiên, kế hoạch vẫn đang chờ phản hồi của ban tổ chức sân Cẩm Phả, liên quan đến công tác khắc phục sự cố từ bão, phát hành vé, an ninh...

VPF chỉ muốn lùi lại trận đấu một ngày để không làm lịch V-League thêm "rối", vừa để hai đội có thời gian di chuyển, nghỉ ngơi trước vòng 20 diễn ra cuối tuần. Công ty này cũng tính tới phương án đưa Than Quảng Ninh và HAGL tới thi đấu ở sân trung lập. Tuy vậy, ban tổ chức sân Cẩm Phả có nguyện vọng hoãn dài hạn trận đấu và không muốn tổ chức ở sân trung lập.

Có lẽ thầy trò HLV Guillaume Graechen là những người khổ nhất vì trận đấu hai lần bị hoãn. HAGL di chuyển ra Bắc từ ngày 29/7. Đội bóng "ăn dầm nằm dề" tại Hải Phòng trước khi đến Quảng Ninh ngày 2/8 để chuẩn bị cho cuộc đối đầu với chủ nhà. Tuy vậy, thông tin hoãn trận đấu khiến Công Phượng và các đồng đội hoang mang. Trưởng giải V-League Nguyễn Minh Ngọc khẳng định "phương án tối ưu" là để trận đấu Than Quảng Ninh - HAGL diễn ra 18h ngày 5/8.

Nếu phương án hoãn vô thời hạn được đưa ra, cả đội sẽ trở lại Gia Lai trong ngày mai để chuẩn bị cho cuộc quyết đấu với đối thủ trực tiếp Cần Thơ vòng 20 V-League. Tuy nhiên, nếu VPF vẫn kiên quyết để trận đấu diễn ra ngày 5/8, thầy trò HLV Guillaume Graechen sẽ còn gấp gáp hơn khi phải thi đấu liên tiếp hai trận trong 5 ngày.

Thế Ngọc