Golf thủ nữ số một Thảo My chưa định theo chuyên nghiệp

Cô gái trẻ sẽ tập trung tập luyện, thi đấu cho đội tuyển Việt Nam tại các kỳ SEA Games, Asiad sắp tới.

Hai lần vô địch quốc gia liên tiếp, từng là tuyển thủ Việt trẻ nhất tại Asiad 2014, đứng thứ 11 SEA Games 28, golf thủ nữ số một Nguyễn Thảo My vẫn chưa tính đến việc chuyển hẳn sang thi đấu chuyên nghiệp.

Thảo My sớm bộc lộ tài năng khi mới 12 tuổi. Ảnh: PA.

Năm 2010 khi mới 12 tuổi, Thảo My được bố - một cựu phóng viên đang phụ trách bộ môn golf Hà Nội - cho trình làng tại giải trẻ toàn quốc 2012 song cô không tranh tài ở lứa tuổi của mình mà là U16. Golf thủ nhí trở thành hiện tượng khi xuất sắc đoạt ngay HC bạc với phong cách thi đấu khác biệt mà giới chuyên môn đều cho rằng “ngời ngời triển vọng”.

Thêm hai năm miệt mài trui rèn, My hoàn toàn vô đối tại các lứa tuổi trẻ. Từ đó, ngành thể thao Hà Nội cùng gia đình quyết định dành cho cô khoản đầu tư lớn sang Thái Lan tập tại một học viện golf quốc tế. Tại đây, với môi trường chuyên nghiệp, bên cạnh các golf thủ giỏi thuộc nhiều lứa tuổi, trường phái khác nhau, dưới sự dẫn dắt của thầy giỏi, tuyển thủ Việt Nam thăng tiến vượt bậc.

Ba năm trở lại đây, Thảo My bứt lên như hiện tượng độc nhất vô nhị. Năm 2013, tuyển thủ Hà Nội giành quyền dự tranh giải trẻ châu Á danh giá mang tên huyền thoại Nick Faldo, rồi trở thành đại diện duy nhất tham dự Asiad trẻ.

Năm 2014, My được xét đặc cách đưa thẳng vào đội hình dự tranh Á vận hội, dù trước đó chưa một ngày tập huấn đội tuyển. Cô cũng là thành viên trẻ nhất của đoàn thể thao Việt Nam ở giải đấu. Không lâu sau đó, My cũng lần đầu bước lên ngôi cao nhất giải nữ quốc gia.

Năm nay, golf thủ 17 tuổi tiếp tục có những bước thăng tiến ngoạn mục. Cô đi vào lịch sử với tư cách tay golf thủ Việt đầu tiên đoạt suất dự giải trẻ vô địch thế giới 2015 vào tháng 9 trên đất Mỹ. Tại SEA Games 28, dù chưa thể tranh chấp được huy chương trước các đối thủ của Thái Lan quá mạnh, nhưng My cũng là golf thủ Việt có thành tích tốt nhất trong các kỳ Đại hội khu vực là hạng 11 đơn nữ. Mới đây, cô bảo vệ thành công ngôi vị cao nhất tại giải quốc gia mở rộng khi đánh bại đối thủ mạnh đến từ Nhật Bản Hanako Kawasaki đấu cho TP HCM.

Thảo My có cơ hội lớn để sớm đạt tới đẳng cấp của golf thủ chuyên nghiệp quốc tế. Cô cao 1m65, nặng trên 70kg, có tư duy, lối chơi hiện đại và các kỹ năng tương đối toàn diện. Dù có thể bước ngay vào cuộc chinh phục đỉnh cao chuyên nghiệp, Thảo My sẽ tạm gác mục tiêu, chí ít trong vài năm tới, để tập trung tập luyện, thi đấu cho đội tuyển tại các kỳ SEA Games, Asiad. Theo quy định, các golf thủ chơi chuyên nghiệp sẽ không được phép dự tranh các cuộc đấu dành cho đối tượng nghiệp dư này. Thảo My sẽ chỉ tính đến đích chuyên nghiệp sau tuổi 20.

Thư Minh