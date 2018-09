Giggs phải lộ mặt ngày em trai ly hôn

Nếu Natasha không thú nhận ngoại tình, lão tướng MU sẽ phải ra tòa đối chất trong phiên xử ly hôn của vợ chồng cậu em trai Rhodri.

Em trai Ryan Giggs vừa gửi đơn ly hôn cho vợ ký. Ảnh: NOTW.

Theo News of the World, hôm qua Rhodri Giggs vừa gửi đơn ly hôn tới nhà bố mẹ vợ để Natasha ký tên sau đó sẽ đưa nhau ra tòa giải quyết. Em trai của lão tướng MU nhờ công ty luật hàng đầu Shillings soạn thảo các giấy tờ và các thủ tục liên quan. Trong đơn, Rhodri nêu lý do là bị Natasha lừa dối khi cô lén lút ngoại tình với "một người đàn ông" (không chỉ đích danh Ryan Giggs) trong thời gian hai người sống bên nhau.

Đơn đề nghị ly hôn của Rhodri cũng yêu cầu Natasha phải thú nhận rằng việc ngoại tình là có thật nếu không danh tính của người kia sẽ bị nêu ra trước tòa. "Nếu cô hợp tác, chúng tôi không cần thiết phải nêu tên người đã lén lút quan hệ với cô", đại diện công ty luật Shillings cho biết.

Trước đó, Natasha tiết lộ với báo giới rằng cô và Ryan Giggs lén lút quan hệ với nhau trong suốt 8 năm, kể cả khi đã trở thành vợ của Rhodri. Thậm chí, Natasha còn phát hiện mang bầu với Giggs chỉ hai tuần trước khi làm đám cưới với em trai ngôi sao Quỷ đỏ.

Natasha cầm lá đơn đề nghị ly hôn của Rhodri. Ảnh: NOTW.

Em dâu của Giggs khẳng định cô không đồng ý ly hôn với Rhodri. Natasha cân nhắc sẽ bác đơn ly hôn bằng việc tố cáo Rhodri ngoại tình với nữ doanh nhân Danielle Healy. Như vậy, nhiều khả năng Ryan Giggs sẽ phải ra tòa đối chất để chứng thực lời khai của Rhodri.

"Điều này sẽ khiến vụ việc trở nên rắc rối hơn. Hai bên tố cáo nhau và Ryan sẽ phải ra trình diện trước tòa. Không ai thông cảm cho Ryan nhưng vợ anh ấy, Stacey sẽ thực sự đau lòng", một người bạn của anh em nhà Giggs tỏ ra e ngại.

Lan Chinh