Giggs bị đồn tán tỉnh bồ cũ C. Ronaldo

Cựu danh thủ MU được trông thấy có những cử chỉ thân mật với người đẹp Gemma Atkinson tại một bữa tiệc hôm cuối tuần.

Ryan Giggs và Gemma Atkinson được cho là quấn quýt bên nhau khi cùng tham dự lễ trao giải nhân vật thể thao của năm hôm cuối tuần. Ảnh: Mirror.

Theo The Sun, Ryan Giggs tán tỉnh chân dài từng là bạn gái của đồng đội cũ C. Ronaldo khi cả hai cùng tham gia lễ trao giải nhân vật thể thao của năm ở Manchester hôm 18/12. Gemma là fan cuồng nhiệt của MU và Giggs cũng là một trong những cầu thủ cô yêu mến. Người đẹp 32 tuổi từng có thời gian yêu C. Ronaldo khi siêu sao Real khoác áo Quỷ đỏ gần 10 năm trước.

"Ryan và Gemma được trông thấy rất gần gũi, cô ấy như không muốn rời xa anh. Họ biết nhau 10 năm rồi nên cả hai tỏ ra thoải mái", nguồn tin cho biết thêm. Tuy nhiên, tờ Mirror tiết lộ, hai người đơn giản cùng có mặt tại sự kiện với cùng một chuyên gia quảng cáo và giữa họ không có chuyện gì.

Vợ chồng Ryan Giggs khi còn ở bên nhau. Ảnh: Mirror.

Ryan Giggs từng bị tai tiếng sau khi scandal tình ái với Hoa hậu xứ Wales 2003 Imogen Thomas và cô em dâu cũ Natasha bị phanh phui. Khi đó, tiền vệ một thời được vợ tha thứ, tiếp tục duy trì hôn nhân. Tuy nhiên vào tháng 5 vừa qua, cặp đôi ly dị sau khi bà xã Stacey phát hiện chồng tán tỉnh các nhân viên tại nhà hàng do anh quản lý.

Nguồn tin thân cận với Giggs cho biết, đó là giọt nước làm tràn ly khiến Stacey quyết định rời xa người chồng trăng hoa sau nhiều nỗ lực giữ mái ấm cho các con. Hai vợ chồng cựu danh thủ 43 tuổi được cho là bí mật chia tay trước đó ba tháng nhưng vẫn ở chung nhà.