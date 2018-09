Giải mã bộ mặt 'lạnh như tiền' của Công Phượng

Biểu hiện của tiền đạo Olympic Việt Nam là bình thường bởi anh có vẻ ngoài lầm lì nhưng thực ra lại khá nhút nhát.

Công Phượng luôn là tâm điểm ở mỗi nơi anh xuất hiện. Các fan, đặc biệt fan nữ trẻ, luôn chờ để có dịp chụp hình, xin chữ ký của tiền đạo này. Nhưng điều có thể dễ nhận thấy là gương mặt của Công Phượng thường rất “lạnh” khi chụp hình với người hâm mộ. Có người đặt ra câu hỏi phải chăng Công Phượng đang mắc bệnh sao.

Cùng Olympic Việt Nam vào TP HCM tập huấn lần này, Công Phượng được nhiều fan đứng đợi mong chụp hình chung với anh. Nhưng khi "gặp mặt", tiền đạo người Nghệ An đi rất nhanh và chỉ dành chút ít thời gian để đứng chụp hình hay tặng chữ ký. Điểm chung khi chụp hình với người hâm mộ, từ sân bay tới sau các buổi tập trên sân Thống Nhất hai ngày qua, là vẻ mặt “đơ như cây cơ” của Công Phượng.

Một số fan nữ còn hô lớn “cười lên anh Công Phượng ơi” khi thấy tiền đạo sinh năm 1995 chụp hình quá nghiêm nghị. Dù vậy, các fan vẫn săn đón anh quyết liệt để có được chữ ký hay tấm hình chụp chung. Nhiều fan theo tận ra xe, nỗ lực để đạt được mục đích.

Bạn Việt Anh, sinh viên năm nhất của trường đại học Kinh tế TP HCM, đứng đợi chụp hình với Công Phượng cho biết: “Đúng là Công Phượng rất ít khi cười khi chụp hình với fan mà thường giữ gương mặt lạnh lùng. Nhưng không sao, có hình chụp chung với anh Phượng là vui rồi”. Trên một số diễn đàn bóng đá, hình ảnh chụp hình với vẻ mặt lạnh lùng của Công Phượng cũng được bàn tán. Một số fan cho rằng liệu phải chăng anh đang bị bệnh ngôi sao.

CĐV áp sát Công Phượng trên sân Hàng Đẫy. Ảnh: TN.

Tại giải U21 quốc tế tại Cần Thơ cuối năm 2014, Công Phượng từng bị thầy Giôm chỉ trích về lối chơi cá nhân và “mắc bệnh tư tưởng”. Ông thầy người Pháp cho rằng báo chí đã lăng xê đạo quê Nghệ An lên quá cao so với thực tế, khiến Phượng “không có nổi 2 mét tự do khi ra đường”.

Sau bàn thắng vào U19 Australia ở giải U19 Đông Nam Á trên sân Mỹ Đình, Công Phượng trở nên được mến mộ đặc biệt. Lúc đầu, Công Phượng vẫn thường mỉm cười khi chụp hình với người hâm mộ, dù đó là cả nhóm các fan “bao vây” anh như tại sân trường đại học Sư phạm TDTT TP HCM. Gần đây, anh hầu như không mỉm cười khi chụp hình. Thậm chí khi ghi bàn, như sau bàn thắng ấn định chiến thắng 3-1 trước Hà Nội T&T, anh cũng không mảy may có biểu hiện ăn mừng.

Công Phượng luôn là mục tiêu chú ý của fan. Ảnh: TN.

Theo nhiều người chơi thân với Công Phượng, biểu hiện của anh là bình thường bởi Phượng có vẻ ngoài lầm lì nhưng thực ra lại khá nhút nhát. Trong đội, Phượng khá hòa đồng, tinh nghịch, chọc cười đồng đội”. Trước đây, bố của Công Phượng là ông Nguyễn Công Bảy từng giải thích: “Thằng Phượng dễ làm người đối diện tưởng nó kênh kiệu. Nhưng thực ra là do nó giao tiếp không được tự tin nên thế thôi chứ nó sống tình cảm lắm. Lần nào về quê cũng hỏi thăm bà con hàng xóm, thăm bạn bè, thầy cô cũ”.

Trần Huỳnh