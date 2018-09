Gia đình, vợ con chung vui với dàn sao Bình Dương

Mai Tiến Thành chụp cùng bố - người lặn lội từ Thanh Hóa vào Nam để chứng kiến ngày vui. Cô vợ của cầu thủ Bình Dương Trà My không thể góp mặt vì bận công việc. 'Năm trước vợ được vào nhận Cup V-League cùng chồng. Năm nay do công việc của vợ quá bận nên không vào với chồng được. Up cái Cup năm ngoái lên chia vui với chồng và toàn đội Bình Dương nhé. Chúc mừng Bình Dương xuất sắc hai năm liền vô địch. Chúc mừng chồng yêu nhé. Một năm quá hạnh phúc và thành đạt', Trà My chia sẻ trên trang cá nhân.