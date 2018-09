Gia đình Công Phượng 'trưng' giấy khai sinh gốc

Nghi án gian lận tuổi của CP10 dần được làm sáng tỏ khi VFF cử đoàn thanh tra tới Nghệ An.

Câu chuyện “tuổi thật - tuổi giả” của tiền đạo Công Phượng đang có những diễn biến mới theo hướng có lợi cho anh. Theo đó, gia đình anh vừa đưa ra bằng chứng mới nhất cho thấy anh sinh năm 1995 chứ không phải 1993 như một số cơ quan truyền thông nghi vấn.

Ông Nguyễn Công Bảy và giấy khai sinh gốc của con trai. Ảnh: NH.

Giấy tờ mới nhất mà gia đình và HAGL đưa ra trước công luận để phản bác việc CP10 “gian tuổi” là bản gốc giấy khai sinh. Trong tờ giấy đã ố vàng, được lưu trữ ở UBND xã Mỹ Sơn (Đô Lương, Nghệ An) do ông Nguyễn Công Bảy (bố Công Phượng) đứng khai nhận, tiền đạo này sinh ngày 21/1/1995, tại xóm 6, xã Mỹ Sơn, Đô Lương, Nghệ An. Giấy khai sinh gốc làm ở thời điểm 20/10/1995.

Đây là ngày tháng năm sinh của Công Phượng sử dụng lâu nay trong tất cả loại giấy tờ của mình. Trước đó, phía CLB HAGL cũng cung cấp đầy đủ loại giấy tờ khác liên quan đến việc Phượng sinh ngày 21/1/1995 theo đúng giấy khai sinh gốc. Ngoài ra, một yếu tố khác để tham khảo là người anh ngay trên của CP10 sinh năm 1993 (đã qua đời) nên việc bà Hoa (mẹ Phượng) không thể sinh cả hai anh em trong thời gian ngắn như vậy.

Riêng về chi tiết “khai lại năm 1995” khiến dư luận cho rằng Công Phượng được “sửa tuổi” từ 1993 thành 1995, phía xã Mỹ Sơn cho biết đó chỉ là do “nhầm lẫn, bất cập” của cán bộ hộ tịch trong quá trình làm lại giấy khai sinh mới của rất nhiều người dân trong xã. Do “nhằm lẫn, bất cập”, trong cuốn sổ các thành viên gia đình Công Phượng không có tên Công Khoa (người anh sinh năm 1993 và đã mất của gia đình) và tên Công Phượng được viết đè lên. Cũng từ chính chi tiết này mà CP10 bị cuốn vào những ồn ào vừa qua về "tuổi thật - tuổi giả" của anh.

Gia đình và UBND xã Mỹ Sơn đã đưa ra những bằng chứng khá thuyết phục nhưng câu chuyện về tuổi của cầu thủ trẻ sáng giá của bóng đá Việt Nam chưa dừng lại. Hôm nay, VFF cử đoàn thanh tra về Nghệ An để tìm hiểu và làm rõ thông tin về tuổi của anh nhằm trả lời chính thức với công luận. Đoàn do ông Nguyễn Nam Hùng (đại diện văn phòng VFF phía Nam) và Trưởng ban kỷ luật VFF Hải Hường đứng đầu.

Ngoài ra, phía CLB HAGL cũng muốn làm rõ thông tin về tuổi của Công Phượng nhằm tránh những ảnh hưởng tới bản thân cầu thủ này cũng như CLB. Hiện nay, tiền đạo xứ Nghệ đang cùng các đồng đội tập luyện cùng CLB chuẩn bị cho V-League 2015, sau khi kế hoạch dự giải sinh viên Đông Nam Á vào giữa tháng 12 bị hủy bỏ.

Cách đây vài ngày, từ thông tin điều tra của một tờ báo chuyên thể thao với nghi án về tuổi thật của cầu thủ, dư luận xôn xao với chủ đề CP10 19 hay 21 tuổi. Những ngày tiếp theo, có thêm nhiều chứng cứ khẳng định Công Phượng sinh năm 1995 chứ không phải 1993 như một số nơi nghi ngờ hay đề cập.

Ngọc Hà