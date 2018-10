Georgina Rodriguez: Nàng 'Lọ Lem' giữa đời thực

Cuộc đời Georgina sang trang mới sau khi gặp C. Ronaldo, từ cô nhân viên bán hàng trở thành một quý bà sành điệu, sống trong nhung lụa.

Dù kiếm được nhiều tiền hơn so với công việc phục vụ nhà hàng, Georgina vẫn không thỏa mãn. Cô muốn được làm việc ở những nơi sang trọng hơn. Georgina cho rằng để đạt điều này cô cần phải giỏi tiếng Anh.

Georgina chụp ảnh lưu niệm trong chuyến thăm London.

Sau khi thành thục các kỹ năng tiếng Anh, Georgina quay trở lại Tây Ban Nha tiếp tục theo đuổi mong ước của mình, làm việc trong một shop cao cấp ở Madrid.



Georgina thỉnh thoảng vẫn tập múa ballet

Cuộc gặp gỡ C. Ronaldo và rắc rối của sự nổi tiếng

Georgina cuối cùng cũng xin được việc làm trong một cửa hàng thời trang nữ của Gucci vào năm 2016. Trong một sự kiện do Dolce & Gabbana tổ chức tại Madrid, Georgina gặp C. Ronaldo.

Gặp C. Ronaldo là bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời Georgina.

Siêu sao của Real ngay lập tức bị ‘hớp hồn’ bởi cô gái có thân hình nóng bỏng. Sau khi xin được số điện thoại, C. Ronaldo ngày ngày ‘dội bom tin nhắn’ tán tỉnh Georgina. Trong những tháng đầu hẹn hò, cặp đôi giữ bí mật mối quan hệ của mình.

Mặc dù vậy, chuyện tình của Georgina và C. Ronaldo cũng không giữ kín được lâu. Sau khi giới truyền thông phát hiện ra, Georgina bỗng được săn đón như một ngôi sao showbiz. Hàng ngày, rất đông fan kéo tới cửa hàng nơi Georgina làm việc để xin chụp ảnh với cô. Chủ cửa hàng lo ngại việc kinh doanh bị ảnh hưởng nên quyết định cho Georgina thôi việc.

Georgina gặp rất nhiều rắc rối với các fan sau khi trở thành bạn gái C. Ronaldo.

Georgina không quá buồn sau việc này bởi cô nhanh chóng tìm được công việc mới tại El Corte Ingles - một cửa hiệu nổi tiếng ở Tây Ban Nha. Cô kiếm được 1.200 euro mỗi tháng, chưa kể các khoản thu phụ.

Tuy nhiên, mối quan hệ với C. Ronaldo một lần nữa khiến Georgina phải bỏ công việc mình yêu thích. Mỗi sáng, hàng trăm người kéo tới cửa hàng nhưng không phải để mua đồ mà mục đích chính là xin selfie với Georgina hoặc may mắn hơn có thể gặp C. Ronaldo.

Người quản lý cửa hàng và Georgina đều chung quan điểm sẽ tốt hơn nếu cô nghỉ việc. “Tôi suốt ngày phải đi hú. Nhưng họ cứ đến cửa hàng tìm tôi. Họ giả vờ là khách hàng, đòi gặp tôi bằng được. Cánh săn ảnh luôn rình rập tôi. Giám đốc kêu tôi ra nói chuyện. Ông ấy nói không muốn tôi làm việc ở cửa hàng nữa. Tôi biết mình là nguyên nhân gây rắc rối nên cũng sẵn lòng nghỉ việc”, Georgina chia sẻ trên XLSemanal.

Từ nhân viên bán hàng tới quý bà sành điệu

Georgina tạo dáng tại Liên hoan phim Venice hồi tháng 8.

Không lâu sau khi nghỉ việc tại tại El Corte Ingles, Georgina chuyển tới ở với C. Ronaldo trong ngôi ngôi biệt thự trị giá 5 triệu bảng của anh ở Madrid. Trước đó, cô sống chung với một vài người bạn trong căn hộ thuê ở phía Nam thủ đô Tây Ban Nha.

Từ một cô nhân viên bán hàng của Gucci, Georgina trở thành một quý bà sành điệu, khoác lên người những bộ đồ đắt tiền trị giá hàng nghìn bảng.Cô được toàn quyền sử dụng những chiếc siêu xe của C. Ronaldo để ra ngoài, bao gồm cả hai chiếc Bugatti Veyron và Bugatti Chiron có giá lên tới 1,75 triệu bảng.

Georgina trên bìa tạp chí Women's Health.

Georgina cũng thường xuyên đi du lịch trên chiếc chuyên cơ trị giá 18 triệu bảng của CR7. Georgina giờ đây là một gương mặt rất hot, trang Instagram của cô có tới hơn 7,4 triệu người theo dõi. Cô kiếm bộn tiền từ việc chụp ảnh cho các tạp chí hay PR thương hiệu trên mạng xã hội.

Người phụ nữ may mắn nhất thế giới

Georgina cùng con gái Alana Martina (giữa) và cặp song sinh Eva - Mateo.

Một năm sau khi dọn về chung sống với C. Ronaldo, Georgina hạ sinh cô con gái Alana Martina - đứa con chung đầu tiên của hai người - hồi tháng 11/2017. Sau khi sinh con, ccô được siêu sao người Bồ Đào Nha chiều chuộng như một bà hoàng.

“Khi tôi xuất viện về nhà, anh ấy tổ chức một bữa tiệc bất ngờ để chào đón tôi. Tôi cảm thấy mình là người phụ nữ may mắn nhất thế giới”, Georgina chia sẻ trên tạp chí Hola.

Hiện tại, công việc quan trọng nhất của Georgina là nội trợ, chăm sóc cho con 4 đứa con, trong đó cậu con trai lớn Cristiano Jr (7 tuổi) và cặp song sinh Eva - Mateo là con riêng của CR7.

Eva - Mateo hạnh phúc với việc chăm sóc những đứa con của C. Ronaldo.

“Tôi đủ trưởng thành để chăm lo cho cả 4 đứa trẻ. Đối với tôi đó không phải là gánh nặng. Tôi hoàn thành rất tốt công việc của mình. Tôi không thể tưởng tượng cuộc sống sẽ ra sao nếu không có bọn trẻ. Tôi nghĩ bọn trẻ làm tôi và Cristiano gắn kết với nhau hơn. Chúng tôi đang hạnh phúc hơn bao giờ hết.”, hôn thê của CR7 tâm sự.

Quản lý gia tài khủng của C. Ronaldo

C. Ronaldo sở hữu số tài sản lên tới hơn 300 triệu bảng. Tuy nhiên, Georgina không muốn là một người thụ động, tiêu những đồng tiền do anh làm ra.

Georgina được nhiều người ví như nàng Lọ Lem thời hiện đại.

Không chỉ dừng lại ở việc nội trợ, cô đang từng bước đảm nhận vai trò, quản lý tài chính của C. Ronaldo. Georgina đã hoàn thành khóa đào tạo về tài chính và kế toán tại một Trung tâm nổi tiếng ở Madrid. Khóa học của cô bắt đầu từ tháng 10 năm ngoái và kết thúc hồi tháng 3 vừa qua.

Người đẹp 24 tuổi chi 780 bảng cho khóa học tuần hai buổi, mỗi buổi kéo dài ba giờ đồng hồ này. Theo El Mundo, khóa học của Georgina bao gồm các nội dung liên quan đến thuế, nghĩa vụ pháp lý và quản lý tài sản.

“Tôi thích tự kiếm tiền và không bao giờ chờ đợi ai đó đưa tay ra giúp đỡ mình. Tôi là người thực tế. Tôi luôn mua những gì trong túi tiền của mình. Nếu tôi không thể mua một chiếc Chanel, tôi sẽ chọn một chiếc Zara. Tại sao phải khoe khoang những thứ không thuộc về mình” , Georgina nói.

Được chia hàng trục triệu bảng nếu chia tay C. Ronaldo

Georgina và C. Ronaldo đi du lịch bằng chuyên cơ.

Georgina vẫn kiếm tiền, trang bị thêm kiến thức để không phụ thuộc vào C. Ronaldo. Tuy nhiên, nếu chia tay với siêu sao người Bồ Đào Nha, cô cũng không phải quá lo lắng về chuyện tiền bạc.

Ông Elspeth Kinder - Giám đốc công ty luật JMW ở Machester cho biết: “Bản thỏa thuận giữa Georgina và Ronaldo sẽ đảm bao cho cuộc sống của cô cùng đứa con chung của họ sau này nếu hai người chia tay. Georgina chắc chắn không được chia một nửa gia tài của Ronaldo nhưng ít nhất cũng nhận được vài chục triệu bảng”.