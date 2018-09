Georgina Rodriguez học tiếng Italy, dạo phố Torino cùng C. Ronaldo

Chân dài Tây Ban Nha cho thấy cô và người tình hòa nhập nhanh chóng vào cuộc sống mới tại Juventus.

C. Ronaldo đưa bạn gái vi vu ở Torino. Ảnh: NN.

"Người phụ nữ trẻ dường như rất vui với sự thay đổi ở Torino", tờ AS bình luận. Georgina Rodriguez đăng tải hình ảnh ngồi trong xe hơi do C. Ronaldo cầm lái đi ngắm phố phường ở Torino. Cô còn chú thích hình ảnh bằng dòng chữ tiếng Italy. "Buona sera con il mio amore" dịch sang tiếng Việt là "chào buổi chiều với tình yêu của tôi".

Cặp đôi và 4 đứa con vừa chuyển tới sống ở biệt thự tại Torino tuần trước. Mọi việc có vẻ suôn sẻ với C. Ronaldo và Georgina Rodriguez. Hai người được các fan nồng nhiệt đón chào, hiệu ứng của việc CR7 đến Juventus cũng lớn ngoài sức tưởng tượng. Mới đây, cả gia đình cũng được đồng đội tại đội bóng là Bonucci giới thiệu đến ăn ở nhà hàng ngon nhất Torino.

Trên sân cỏ, C. Ronaldo được truyền thông theo sát từng buổi tập cùng các đồng đội mới. Trong khi đó, Georgina Rodriguez cũng được báo chí xứ mì ống quan tâm, ví cô như nàng Lọ Lem đổi đời nhờ yêu siêu sao Bồ Đào Nha.