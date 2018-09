Gái một con 28 tuổi kể về chuyện tình một đêm với C. Ronaldo

Chân dài Amal Saber tiết lộ từng lên giường với siêu sao người Bồ Đào Nha trong thời gian anh còn hẹn hò siêu mẫu Irina Shayk.

C. Ronaldo và Amal Saber trong bữa ăn tối năm 2014. Ảnh: Instagram.

Trước trận chung kết Champions League với Liverpool, danh sách chân dài từng qua đêm với C. Ronaldo vừa được giới truyền thông bổ sung cái tên Amal Saber. Bà mẹ một con 28 tuổi người Marốc tiết lộ gặp C. Ronaldo tại một nhà hàng ở Madrid hồi năm 2014, khi đó siêu sao của Real còn đang hẹn hò với siêu mẫu Irina Shayk.

C. Ronaldo ấn tượng với vẻ đẹp của Amal nên nhờ một người bạn sang mời cô ăn cùng. Trong bữa ăn, Amal trêu đùa siêu sao người Bồ Đào Nha mặc áo gilê trông như một anh bồi bàn. "Đó là cách tán tỉnh của tôi. Cristiano rất thích điều đó. Anh ấy nói với tôi rằng không thích các cô gái tóc vàng nhưng tôi là một ngoại lệ", Amal chia sẻ trên The Sun.

Đường cong bốc lửa của Amal Saber. Ảnh: Instagram.

Sau bữa ăn, C. Ronaldo rủ Amal về nhà của anh. Tuy nhiên, siêu sao 33 tuổi lái xe một mình và nhờ một người bạn chở Amal. C. Ronaldo giới thiệu với cô gái mới quen những chú chó cưng của mình, trong đó có một con tên là Labrador Marosca.

"Tôi rất yêu chó và tôi còn nhớ là Cristiano nuôi ba con. Nhà anh ấy có bể sục nước nóng, phòng tập thể dục và cả quầy bar nữa", chân dài người Marốc kể thêm.

Ronaldo và chú chó cưng Labrador Marosca. Ảnh: Instagram.

Sau đó, C. Ronaldo đưa người đẹp mới quen vào phòng ngủ của mình. Amal cho biết, trong phòng ngủ của siêu sao Real có một chiếc TV rất lớn, bên cạnh đặt tấm ảnh của Irina Shayk. Hai người cùng nhau uống champagne và có một đêm mặn nồng "không thể nào quên". Tới 5h sáng, C. Ronaldo lại nhờ anh bạn lái xe chở Amal về nhà của cô.

Một năm sau đó, C. Ronaldo và Irina Shayk chia tay khi chân dài người Nga phát hiện anh nhắn tin tán tỉnh hàng loạt cô gái khác. "Tôi không biết liệu có phải là do Irina đọc được tin nhắn của tôi gửi cho Cristiano không hay vì một lý do nào khác, vài tuần sau, anh ấy chấm dứt liên lạc với tôi", Amal Saber vẫn tỏ ra tiếc nuối vì mối quan hệ với C. Ronaldo không kéo dài.

Irina Shayk chia tay với C. Ronaldo khi phát hiện anh tán tỉnh, qua đêm với nhiều chân dài khác. Ảnh: AP.

Hiện tại, C. Ronaldo hạnh phúc bên bạn gái Georgina Rod­riguez và 4 đứa con. Ngày 27/5 tới, siêu sao người Bồ Đào Nha và các đồng đội sẽ bước vào trận chung kết Champions League với Liverpool.