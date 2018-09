Gái gọi nghìn bảng lên giường miễn phí với C. Ronaldo

Chân dài Andressa Urach tiết lộ về câu chuyện tình một đêm với siêu sao người Bồ Đào Nha trong cuốn tự truyện.

Theo giới thạo tin, chân dài từng đoạt danh hiệu Miss Bumbum Brazil (người đẹp có vòng ba đẹp nhất Brazil) Andressa Urach đang triển khai viết cuốn tự truyện về quãng thời gian làm gái gọi của mình. Trong cuốn sách sắp ra mắt, Andressa tiết lộ hàng loạt bí mật gây sốc về các khách hàng VIP của mình, trong đó có chuyện tình một đêm với C. Ronaldo.

Andressa Urach khẳng định cô không được đồng nào khi lên giường với C. Ronaldo. Ảnh: SM.

Andressa Urach năm nay 28 tuổi, tự cho mình là một trong những gái gọi đắt giá nhất Brazil khi nhận được thù lao lên tới 7.000 bảng cho mỗi giờ quan hệ. Chân dài có vòng ba siêu khủng cho biết tới nay cô đã lên giường với hơn 1.000 người đàn ông, trong đó có những nhân vật rất nổi tiếng. Người đẹp khoe vừa nhận được lời đề nghị trị giá 20.000 bảng để trở thành bạn gái của một ca sĩ Brazil trong nửa năm. Tháng 7/2012, Andressa từng tới London để mua vui cho một tuyển thủ Brazil thi đấu ở Premier League. Bên cạnh chi phí vé máy bay, tiền khách sạn và các khoản khác, cầu thủ giấu tên này còn cho Andressa 2.800 bảng trong 5 ngày ở Anh.

Andressa nhớ rõ như in cô nhận được điện thoại của C. Ronaldo vào hôm 19/3/2013. Đó là thời điểm CR7 và Real đang chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi Champions League với Dortmund. "Em có phải là Miss Bumbum Brazil không. Em có vòng ba đẹp lắm à. Anh thực sự rất thích ngắm vòng ba", siêu sao người Bồ Đào Nha nói với Andressa.

Andressa khẳng định cô đến với C. Ronaldo vì sự ngưỡng mộ và muốn được trở nên nổi tiếng chứ không phải để kiếm tiền như những khách hàng khác. Thực tế, ngoài tiền vé máy bay và phòng khách sạn, C. Ronaldo không chi cho cô một đồng nào. Andressa cho biết CR7 đã đặt sẵn một phòng VIP ở khách sạn Villa Magna, có giá thuê lên tới 12.000 bảng mỗi đêm, để hai người vui vẻ.

"Tôi không thể tin được là mình lại có cơ hội được ân ái với một trong những cầu thủ hay nhất hành tinh. Tôi không quan tâm tới chuyện tiền bạc. Tôi không được trả một đồng nào khi lên giường cùng Cristiano Ronaldo nhưng vẫn rất vui", chân dài Brazil chia sẻ.

"Khi tôi ra khỏi thang máy, tim tôi như muốn rụng ra ngay lúc cửa phòng mở. Đó là Cristiano Ronaldo bằng xương bằng thịt. Anh ấy mỉm cười và mời tôi vào phòng. Sau một lúc chuyện trò, chúng tôi nhanh chóng lên giường. Anh ấy vồ lấy tôi và chúng tôi cùng nhau 'vật lộn' hăng say. Trái với tưởng tượng của tôi, Cristiano Ronaldo rất mạnh bạo trên giường. Chúng tôi cùng nhau làm chuyện ấy trong khoảng một giờ", Andressa kể lại.

Sau đó, Andressa có hỏi C. Ronaldo về Irina Shayk - bạn gái của anh khi đó. Siêu sao của Real nói anh và Irina cũng chỉ đang tìm hiểu, không có gì sâu sắc lắm. Andressa đề nghị được chụp với C. Ronaldo vài bức hình với tư cách là một fan. CR7 đáp lại: "Được thôi, nhưng không phải ở đây, trên giường ngủ. Hãy đi xuống và đợi anh ở tầng hầm khách sạn. Anh sẽ xuống và chúng ta có thể chụp ảnh". Tuy nhiên, Andressa đợi C. Ronaldo 40 phút ở bãi đỗ xe mà vẫn không thấy bóng dáng anh đâu. Một nhân viên bảo vệ khách sạn tới nói cho cô biết, CR7 đã bỏ đi rồi.

Sau khi Andressa bán câu chuyện cho một tờ báo ở Anh, C. Ronaldo đã vô cùng nổi giận. Siêu sao người Bồ Đào Nha một mực phủ nhận với giới truyền thông và liên tục nhắn tin đe dọa "tình một đêm". "Cô sẽ phải dùng hết số tiền kiếm được để chữa trị, thuốc thang", Andressa tiết lộ một trong những tin nhắn C. Ronaldo gửi cho cô.

Andressa Urach tới khách sạn chào đón C. Ronaldo cùng tuyển Bồ Đào Nha đến Brazil dự World Cup 2014 mùa hè năm ngoái. Ảnh: Globo.

Trở nên nổi tiếng khắp thế giới nhờ scandal với C. Ronaldo nhưng hiện Andressa lại tỏ ra ân hận vì việc mình đã làm. "Tôi muốn công khai gửi lời xin lỗi và mong muốn nhận được sự tha thứ từ Cristiano Ronaldo và bạn gái của anh ấy khi đó Irina Shayk. Nếu có thể quay ngược thời gian, tôi sẽ làm mọi thứ khác đi", chân dài Brazil nhắn nhủ tới CR7.

Lan Chinh