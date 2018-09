'Gà nòi' Thanh Hương ở tuyển nữ Việt Nam

Tiền đạo Lê Thu Thanh Hương lập công lớn giúp tuyển nữ Việt Nam có sự khởi đầu thuận lợi ở vòng chung kết Asian Cup 2014.

Trong làng bóng đá nữ Việt Nam, HLV Phạm Hải Anh được nhiều người nhắc đến như là người đưa đò tận tụy. Sở dĩ lại nói như vậy là bởi rất nhiều gương mặt của bóng đá nữ Hà Nam sau này khoác áo tuyển nữ, từ thế hệ sinh năm 1985 như Khánh Thu, Văn Thị Thanh… cho đến lứa đang bước vào độ chín như Thanh Hương, Nguyễn Thị Nguyệt, Tuyết Dung, Phạm Thị Tươi, Trần Thị Hồng Nhung, Bùi Thị Như… đều do người thầy này phát hiện và đào tạo từ bé. Trong số những cầu thủ mà ông đã đào tạo nên, người ấn tượng nhất là Lê Thu Thanh Hương.

Thanh Hương đang là tiền đạo chủ lực của tuyển Việt Nam. Ảnh: KL.

HLV Phạm Hải Anh mất rất nhiều công sức đưa cô bé người huyện Duy Tiên (Hà Nam) theo nghiệp bóng đá. Ông kể: “Năm 2002, tôi về đó để tuyển cầu thủ trẻ và Thanh Hương mới bước sang tuổi 11. Xem Hương thi đấu, tôi nhận thấy đây là gương mặt đầy triển vọng nên tìm về gia đình em thuyết phục họ cho con gái mình lên thành phố Phủ Lý học bóng đá. Gia đình Hương tương đối khá giả, mẹ làm giáo viên, bố lái xe có thu nhập ổn định nên gia đình muốn hướng cô bé theo con đường học hành chứ không phải theo nghiệp cầu thủ”.

Thất bại trong lần đầu về nhà Thanh Hương, ông Phạm Hải Anh không bỏ cuộc. Một năm sau, vị HLV đầy tâm huyết quay lại đây để thuyết phục gia đình Hương. Thấy sự tha thiết của nhà cầm quân này, cuối cùng bố mẹ Thanh Hương chấp nhận để cô con gái thứ 4 trong gia đình lên TP Phủ Lý ăn tập bóng đá vào năm 2003. Kể từ đó, bóng đá nữ Việt Nam có một “sát thủ” mầm non.

Năm 2003, dù đã đưa được Thanh Hương lên trung tâm bóng đá Hà Nam nhưng ngặt nỗi lúc đó, do kinh phí hoạt động còn eo hẹp nên cô gái cá tính này chưa được hưởng chế độ như các đồng đội khác. HLV Phạm Hải Anh đã phải nói chuyện, động viên Hương rất nhiều để “cô bé” an tâm tập luyện: “Lúc Hương gia nhập, quân số của đội đã lên tới 23 người mà chỉ có 22 người được hưởng chế độ, lúc đó là 360.000 đồng mỗi người, gồm cả tiền ăn. Sau đó, do có một cầu thủ nhí trong đội bị chấn thương và phải chia tay bóng đá sớm, Hương mới được đưa vào diện được hưởng chế độ”.

Dù có bước khởi đầu chênh vênh như vậy, Hương đã phát triển rất nhanh và năm 17 tuổi đã được gọi vào U19 Việt Nam. Biết người học trò của mình rất cá tính, ông Phạm Hải Anh đã nghĩ ra cách khích tướng. Năm 2007, giữa buổi tập, vị HLV này nói thẳng: “Cháu cố gắng hơn nữa đi, không là bị Tuyết Dung (tiền vệ của tuyển Việt Nam bây giờ) vượt qua đó”. Chính lời khích ấy đã chi phối mạnh đến suy nghĩ của Hương và chỉ hai năm sau cô gái sinh năm 1991 này đã trở thành tiền đạo trụ cột của đội tuyển.

Và hai bàn thắng vào lưới đối thủ Jordan như là câu trả lời chính xác nhất về bản năng sát thủ, về sự thăng hoa và trưởng thành của Thanh Hương.

Theo Bóng Đá Plus