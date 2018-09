Fan xăm tên và số áo C. Ronaldo trên lưng

Một CĐV đảo Cyprus gây chú ý với sự hâm mộ cuồng nhiệt dành cho siêu sao Real trước trận đấu với đội nhà Apoel Nicosia.

Fan CR7 ở đảo Cyprus xăm cả tên và số áo thần tượng trên lưng. Ảnh: AP.

"C. Ronaldo có rất nhiều người hâm mộ trên khắp thế giới nhưng có một người ở đảo Cyprus có thể là fan cuồng nhiệt nhất so với phần còn lại", The Sun bình luận sau khi thấy hình xăm tên và số 7 ở trên lưng người này trước trận đấu hôm 21/11.

Trong trận đấu lượt áp chót vòng bảng Champions League với Apoel Nicosia, C. Ronaldo lập một cú đúp ngay đầu hiệp hai, ấn định tỷ số 6-0. Với ba điểm giành được, Real vững vàng ở vị trí thứ hai bảng H sau Tottenham Spurs và giành vé trực tiếp vào vòng 16 đội.

C. Ronaldo liên tiếp lập công ở Champions League trong khi 'tịt ngòi' ở La Liga. Siêu sao Real và đồng đội Benzema là bộ đôi tiền đạo có thành tích ghi bàn kém nhất trong giai đoạn đầu các giải VĐQG châu Âu. Ảnh: Reuters

Với hai bàn thắng vào lưới Apoel Nicosia, C. Ronaldo lập lỷ lục ghi 18 bàn thắng tại Champions League trong năm 2017. Con số này có thể không dừng lại ở đây vì ở lượt trận cuối cùng, Real tiếp Dortmund hôm 26/12 trước khi năm 2017 kết thúc. CR7 cũng vừa đạt cột mốc 100 bàn cho Real ở các Cup châu Âu.

Liên tục "nổ súng" ở Champions League nhưng siêu sao Bồ Đào Nha mới chỉ có một bàn ở La Liga. Trong trận hòa 0-0 với Atletico Madrid hôm cuối tuần, ông bố 4 con còn bị chê cười khi bị hậu vệ đối phương là Juanfran, cũng 32 tuổi, vượt mặt trong một lần đua tốc độ.

C. Ronaldo hụt hơi trong cuộc đua tốc độ với Juanfran C. Ronaldo hụt hơi trước Juanfran