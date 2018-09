Fan Việt 'đại náo' Facebook của C. Ronaldo

Bình luận của một CĐV Việt Nam dưới bức ảnh của siêu sao người Bồ Đào Nha nhận được gần 20.000 lượt like.

Bình luận của fan Việt trở thành top comment trong status của C. Ronaldo. Ảnh: CMH.

Hôm 12/7, C. Ronaldo gây chú ý trên fan page khi chia sẻ bức ảnh selfie cùng gia đình sau khi cùng đội tuyển Bồ Đào Nha đoạt chức vô địch Euro 2016. "Mood" (Cảm thấy lâng lâng) - siêu sao 31 tuổi chú thích cho bức ảnh. Status của C. Ronaldo hiện nhận được gần 3 triệu lượt like cùng hơn 30.000 comment từ phía các fan.

Trong số này, comment của một fan Việt có nickname Nguyễn Phạm Minh Luân gây chú ý hơn cả. "Like if you think Cristiano Ronaldo best player in the world" (Hãy like nếu bạn nghĩ rằng Ronaldo là cầu thủ hay nhất thế giới" - bình luận của CĐV này nhận được gần 20.000 lượt like và hơn 2.000 comment phản hồi, đa số là từ những fan Việt Nam.

Ở trận chung kết Euro 2016 giữa tuyển Bồ Đào Nha và chủ nhà Pháp, C. Ronaldo phải rời sân ở phút 25 vì chấn thương. Trong lúc chuẩn bị thay người, CR7 đã khóc khiến các fan không khỏi xúc động và tiếc thay cho anh. Tuy vậy, cuối cùng C. Ronaldo vẫn được hưởng niềm vui khi tuyển Bồ Đào Nha giành chiến thắng với tỷ số 1-0 nhờ pha lập công của Eder ở hiệp phụ.

Minh Khang