Fan 'từ mặt' vì bị C. Ronaldo tán tỉnh bạn gái

CĐV có tên Alex không còn hâm mộ siêu sao người Bồ Đào Nha khi biết anh cố gắng tán tỉnh bạn gái mình.

Alex không còn hâm mộ C. Ronaldo khi biết bạn gái anh bị thần tượng tán tỉnh. Ảnh: Mirror.

Mới đây, người mẫu Australia có tên Aline Lima bỗng dưng nổi tiếng khắp thế giới vì câu chuyện liên quan tới siêu sao C. Ronaldo. Theo báo giới, CR7 đã cố gắng tán tỉnh, dụ dỗ cô nàng khi nhận được tin nhắn trên Instagram. Aline hỏi C. Ronaldo đã nhận được bức thư của một fan tên Alex chưa. Alex là bạn trai của cô và rất hâm mộ C. Ronaldo. Biết CR7 sang Australia du đấu cùng Real, chàng trai thể hiện mong muốn được gặp mặt thần tượng.

Tuy nhiên, thay vì tạo cơ hội cho Alex gặp mặt, C. Ronaldo lại tranh thủ tán tỉnh Aline. Siêu sao người Bồ Đào Nha đề nghị Aline gửi cho mình một bức ảnh khoe đường cong trong phòng tập gym. Không những vậy, cầu thủ hay nhất thế giới còn muốn hẹn gặp riêng người đẹp và hứa tặng vé xem trận đấu giữa Real và Man City. Dù vậy, những lời ngon ngọt của C. Ronaldo đều bị cô người mẫu này từ chối.

Sau khi câu chuyện được đăng tải trên các mặt báo và mạng xã hội, Aline phải nhận không ít lời châm chọc, chế giễu từ các fan. Theo họ, cô người mẫu gốc Brazil này cố tình mượn tên tuổi của C. Ronaldo để được nổi tiếng.

Ngay lập tức, chân dài 22 tuổi lên tiếng tự thanh minh thông qua trang Instagram cá nhân. "Tôi viết ra những dòng này để làm rõ cho tất cả mọi người thấy rằng tôi không cố tình gây chú ý hay tìm kiếm sự nổi tiếng gì cả. Tôi sẽ không bao giờ làm một điều gì đó như thế để gây chú ý. Nếu muốn nổi tiếng, tôi sẽ nỗ lực làm việc chăm chỉ chứ không phải bằng một câu chuyện như thế này", Aline viết.

Cô nàng tiết lộ, sau khi bạn trai Alex của cô biết chuyện, anh đã không còn hâm mộ C. Ronaldo nữa: "Bạn trai của tôi chính là người tiết lộ chuyện này với giới truyền thông nhưng tôi không trách anh ấy vì anh ấy đã quá thất vọng khi biết rằng Ronaldo không quan tâm tới mình, một người hâm mộ Ronaldo từ khi còn bé. Tôi hy vọng chuyện này sẽ chấm dứt ở đây. Alex không còn là fan của Ronaldo nữa".

Lan Chinh