Fan tranh cãi về đường cạo tóc của C. Ronaldo

Đường cắt bên phải đầu của siêu sao 29 tuổi còn được bàn tán nhiều hơn cả màn trình diễn thất vọng của Bồ Đào Nha.

Siêu sao bảnh trai với đường cạo tóc hình zig zag gây tò mò. Ảnh: AFP.

Trong một buổi tập trước trận hòa may mắn 2-2 với tuyển Mỹ, C. Ronaldo gây chú ý với một bên tóc cạo thành đường zig-zag. Những lời bình luận, phán đoán về nguyên nhân siêu sao cạo tóc khác lạ trở thành đề tài tranh cãi không dứt trên mạng ngay cả khi trận đấu đã kết thúc. Một vài người không thích mái tóc cạo bên cá tính của anh chàng đào hoa và cho rằng đây là mái tóc xấu nhất World Cup. Trong khi đó, không ít người cho rằng đường zig-zag chỉ là số 7 cách điệu, số áo mang lại tên tuổi cho C. Ronaldo.

Có hàng nghìn fan bình luận hài hước về đường cạo mới trên đầu siêu sao bóng bẩy. "Có chuyện gì với tóc của Ronaldo vậy. Có phải anh ấy được tài trợ bởi Harry Potter hay cái gì đại loại thế không", một người hóm hỉnh viết.

Gây chú ý nhất là dòng chữ của một CĐV bóng đá bình thường với 900 người follow trên Twitter. "Ronaldo cắt tóc mô phỏng vết khâu trên đầu của fan nhí vừa trải qua phẫu thuật loại bỏ khối u tuần trước. Thật đáng tôn trọng", người này viết. Thông tin chưa được kiểm chứng này nhanh chóng lan truyền trên mạng và C. Ronaldo được ca ngợi hết lời với lòng nhân ái. Có nguồn tin thậm chí khẳng định fan nhí đó chính là bé trai 13 tháng tuổi Erik Ortiz Cruz, người được C. Ronaldo hào phóng chi tiền chữa bệnh hiểm nghèo hồi tháng 3 vừa qua.

Tuy nhiên, cả siêu sao Bồ Đào Nha và đại diện của mình chưa lên tiếng xác nhận hay phủ nhận thông tin này. Đến nay, mọi suy đoán, bình luận về mái tóc của Cầu thủ hay nhất thế giới 2013 mới chỉ là ý kiến cá nhân của các fan và đường cạo zig-zag vẫn là bí ẩn chưa được giải thích.

Ngày 27/6 tới, Bồ Đào Nha bước vào trận đấu quyết định với Ghana, đội cũng khao khát giành chiến thắng để đi tiếp. C. Ronaldo cũng thừa nhận hy vọng lọt vào vòng trong của anh và đồng đội gần như đã hết sau khi thua Đức và hòa Mỹ. Đội bóng bán đảo Iberia đang xếp cuối bảng G chỉ với một điểm.

Hoàng Trang