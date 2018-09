Fan Man City xăm logo MU để cứu con gái

Một CĐV của Man xanh tình nguyện xăm lên tay logo của đội bóng đối địch để gây quỹ từ thiện giúp đỡ đứa con bị u não.

Chris Worthington và con gái với hình xăm logo MU trên cánh tay. Ảnh: ME.

Người đàn ông này có tên Chris Worthington, 45 tuổi, hiện sinh sống ở đường Coare, Macclesfield, Anh. Worthington là fan trung thành của Man City nhưng mới đây, anh chấp nhận xăm lên mình logo của đội bóng đối địch MU nhằm gây dựng 1.500 USD cho quỹ từ thiện mang tên "When You Wish Upon A Star". Đây là quỹ quyên góp tiền điều trị cho cô con gái 7 tuổi Poppy, đang phải chống chọi với một khối u ở não.

Các bác sĩ phát hiện bé Poppy mắc bệnh vào tháng 7/2010 sau những biểu hiện chóng mặt bất thường. Trong gần một năm qua, sau khi được phẫu thuật ở bệnh viện nhi Manchester, tình trạng của Poppy đang tiến triển khá tốt.

Chris Worthington tới một tiệm xăm hình trên đường Mill, Macclesfield xăm lên cánh tay trái logo của MU ngay sau chiến thắng 4-1 của Man City trước đối thủ cùng thành phố hôm 22/9 vừa qua. "Nỗi đau thể xác khi phải xăm hình không là gì so với nỗi đau về tinh thần khi phải xăm hình logo của MU lên cánh tay. Tuy nhiên tôi phải làm quen với điều này trong suốt quãng đời còn lại. Đây là điều không dễ chịu chút nào nhưng tôi vẫn sẽ không hối hận vì con gái Poppy của tôi", Worthington chia sẻ.

Lan Chinh