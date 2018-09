Fan liều lĩnh chui vào xe C. Ronaldo

Trong lúc CR7 đang phóng đi, một CĐV bất chấp nguy hiểm chạy theo chui đầu vào bên trong để chụp ảnh.

Để tiếp cận C. Ronaldo, nhiều fan không ngại nguy hiểm. Ảnh: BP.

C. Ronaldo luôn là ngôi sao được săn đón nhiều nhất tại Real Madrid. Mới đây, trong khi lái xe rời sân tập Valdebebas, siêu sao người Bồ Đào Nha gặp một nhóm fan đang đứng bên đường để đợi anh. Do vội về nhà, C. Ronaldo không dừng xe mà chỉ mở cửa kính để vẫy chào các fan và đi chậm lại cho người hâm mộ chụp ảnh.

Trong khi CR7 chuẩn bị tăng tốc, các fan này vẫn cố gắng đuổi theo và một người thậm chí còn chui đầu vào bên trong xe để chụp ảnh thần tượng. Để không xảy ra tai nạn đáng tiếc, C. Ronaldo gạt tay, yêu cầu các fan tranh ra và sau đó phóng đi.