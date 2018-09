Hậu vệ kỳ cựu người Pháp tái hiện lại khoảnh khắc nhận được cuộc gọi đề nghị trở lại Premier League sau 4 năm chia tay MU.

Evra nhảy nhót trên phố mừng ký hợp đồng với West Ham

Evra tái ngộ HLV David Moyes cho đến cuối mùa giải. Trên trang cá nhân, ngôi sao 36 tuổi đăng tải video hài hước đứng bên trụ điện thoại màu đỏ biểu tượng của London, nhảy múa và hát theo ca khúc "Got to Give It Up" của Marvin Gaye, mừng hợp đồng mới ký. "Tôi yêu trận đấu này, đó là một thông tin tuyệt vời", hậu vệ người Pháp reo lên sung sướng.

The Sun bình luận, Evra có lý do ăn mừng khi đặt bút ký hợp đồng với West Ham sau khi bị CLB cũ Marseille sa thải vì cú đạp fan tai tiếng tháng 11 năm ngoái. Trung vệ một thời của MU bị treo giò 6 tháng các trận đấu ở Cup châu Âu và nộp phạt 8.000 bảng.